Nederlandse student heeft minst elitaire achtergrond in EU

Rotterdam. Nederland kent in Europa proportioneel het hoogste aandeel studenten van wie de ouders niet aan de universiteit of hogeschool studeerden. Dit komt naar voren uit een Duits onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd, zo meldt het Duitse weekblad Der Spiegel op zijn website. Het `Eurostudent`-onderzoek van wetenschappers uit Hannover laat zien dat Nederlandse studenten meer dan twee keer zo vaak een niet-elitaire achtergrond hebben dan Duitse. Het onderzoek laat verder zien dat een relatief hoog percentage (81) van de Nederlandse studenten single is.