Nederlaag autolobby in Europarlement

BRUSSEL. De auto-industrie heeft gisteren een gevoelige nederlaag geleden in het Europees Parlement. Dat stemde over nieuwe regels die fabrikanten verplichten de CO2-uitstoot van auto`s te verminderen. Verwacht werd dat het parlement in zou stemmen met een compromis, waardoor autofabrikanten makkelijker zouden kunnen voldoen aan die regels. Maar dat compromis haalde het net niet. ”Het was heel spannend, maar het is een mooi resultaat”, vindt Dorette Corbey (PvdA), die voor strenge normen is. De stemming gisterenvond plaats in de milieucommissie van het Europees Parlement. Het gehele parlement moet ook nog instemmen met de plannen, net als de lidstaten.