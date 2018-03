Bart Aarsse en Alexander Spoor, allebei 15, van Gymnasium Sorghvliet uit Den Haag, zijn de winnaars van het 4e Nationaal Film Festival voor Scholieren. In de categorie ‘live action’ (klas 3 en 4), wonnen zij met hun film Het grote Sprookjesboek. Daarin probeert een voorlezer zijn ‘kijkers’ te boeien met een nieuw verhaaltje uit zijn grote sprookjesboek. Maar door technische mankementen en ‘een wat melige filmcrew’ wil dat niet lukken.

Alexander: „Op school werd een cursus gegeven van Digital Playground. We wonnen een prijs en mochten meedoen aan het 4e Nationaal Filmfestival.”

Bart: „Dus maandag gingen we naar de prijsuitreiking in Lelystad en we wonnen! Dat houdt in dat we eind van dit jaar naar Griekenland gaan met de andere winnaars. Op naar het Europees filmfestival.”

Alexander: „Sommige van de andere filmpjes waren wel okay, maar Bart en ik kijken met een heel kritisch oog, omdat we al zo lang met film bezig zijn, al vanaf onze dertiende.”

Bart: Het was flink druk op de prijsuitreiking, wel vijfhonderd man en iedereen was in gala, behalve wij.”

Alexander: „Onze film zit vol met pubergrapjes. Stel je een soort making of voor, een jongen leest voor uit een sprookjesboek, en datzelfde shot moet steeds weer opnieuw.”

Bart: „Opeens zie je hem met een hoofddoekachtig ding en Arabisch ondertiteld, als een soort Meneer Aart van Sesamstraat die alles fout doet.”

Alexander: „Pubers houden van seks, en moslim- en christengrappen. ‘Gewaagd’, vond de jury.”

Bart: „Wij houden van humor, en van drama, maar meer van humor.”

Alexander: „Voor de publieksprijs hebben wij gestemd op een filmpje dat ging over schieten, dat was mooi in beeld gebracht met bekende filmmuziek: een echte jongensfilm met veel nepbloed, meisjes zoenen enzo.”