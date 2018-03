Nacht van de Poëzie BUITENLAND Utrecht Op 27 september is de 28ste Nacht van de Poëzie; dit keer in Vredenburg Leidsche Rijn. Thema van deze editie is ‘Leef je laatste Nacht’. Wat doe je als je weet dat het je laatste nacht is? Welk gedicht zou je dan nog eens willen lezen? Tijdens de Nacht is er ook werk te zien van studenten van de HKU, toilet-poëzie, sms-gedichten en natuurlijk veel poëzie en muziek. Tussen 20u en 02u lezen meer dan twintig dichters uit België en Nederland voor uit eigen werk. Kaarten à €32 Vredenburg Utrecht: 030-2314544. Inl www.vredenburg.nl Nederland, Utrecht , Muziek centrum Vredenburg, 27 ste Nacht van de Poezie , voor het laatst in het Muziekcentrum in deze vorm. "de Nacht" verhuis de komende 4 jaar naar een andere lokatie vanwege drastische verbouwingen tot muziekpaleis. De Antwerpse stadsdichter Bart Moeyaert draagt voor. © foto Michael Kooren. Utrecht

