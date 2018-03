Moslimomroep Zenit is seculier

Door een onzer redacteuren

Hilversum. Ramadan of niet, de oprichters van de nieuwe moslimomroep Zenit wilden de presentatie van hun geesteskind niet voorbij laten gaan zonder wat te eten en te drinken. En dus stond er woensdag in het Hilversumse Centrum voor Beeld en Geluid naast frisdrank ook een schaal met koekjes. Extravaganter werd het niet, want iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij Zenit, vertelde voorzitter en directeur Radi Suuri: gelovige moslims, niet gelovige moslims en alle andere Nederlanders die lid willen worden van de omroep. Suudi: „Zenit is met nadruk een seculiere omroep. Het Nederlandse burgerschap is het primaire uitgangspunt.”

Maar een seculiere moslimomroep, is dat geen contradictio in terminis? Suudi vindt van niet. „Moslim zijn is ook een cultureel gegeven, dat zich bijvoorbeeld uit in je muzieksmaak.”

Suudi, een van oorsprong Palestijnse politicoloog en publicist, stelt dat het publieke bestel een omroep als Zenit goed kan gebruiken. „Het wordt tijd dat de discussie over islam en integratie met meer diepgang en kennis van zaken gevoerd gaat worden.”

Zenit wil geen multiculturele omroep zijn, benadrukt Suudi. „Dat is de NPS al. Ik vind die term ook te soft. Waar staat dat nog voor? Wij willen ons primair richten op de één miljoen moslims in Nederland. Maar natuurlijk, als je aandacht besteedt aan bijvoorbeeld de grootstedelijke problematiek, zullen vanzelf ook andere culturen de revue passeren.”

Uit het programma-aanbod zal blijken dat Zenit geen religieuze omroep is, verzekert Suudi. Geen preken van geestelijken dus. „We zijn er niet om het ware geloof te verspreiden. Liever besteden we aandacht aan de succesvolle moslims die je nu bijna niet tegenkomt in de media. In onze programma’s is er geen plek voor de stereotype rappers, probleemjongeren en bebaarde imams die je elders ziet.”

Begin april 2009 hoopt Zenit de benodigde 50.000 leden te hebben om als aspirant-omroep tot het bestel te kunnen toetreden.

