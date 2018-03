Monumentendag

De dichter en schrijver Victor van Vriesland woonde niet op de hoek van de Ruyschstraat en de Weesperzijde, zoals Henk Hofland schrijft in het Cultureel Supplement van 12 september. Hij woonde op Weesperzijde 25, vlakbij de IJsbreker, zoals ook staat te lezen in de gids Joods Amsterdam. Hij ging in 1952 in één van de vijf herenhuizen van de architecten Salm wonen en zou hier blijven tot aan zijn dood in 1974. ‘Vic’ zou daar 82 jaar oud worden. Zijn bijna twintig jaar jongere weduwe en vierde vrouw, de actrice Adriënne Canivez bleef er tot 1992 samen met de huishoudster juffrouw An. Daarna werd het huis betrokken door IJsbrekerdirecteur Jan Wolff.

Tot 1943 was het bewoond door een Joodse doktersfamilie, de familie Jacobson. „Die waren vertrokken of weggehaald, vertelde men, en daarna hadden er Duitse officieren ingezeten”, aldus Germaine Groenier, dochter van Adriënne, in Een stuk van mijn hart, het boek waarin ze haar leven in dit huis beschrijft en de moeizame verhouding met haar stiefvader.

Na haar vertrek uit het huis overleed Adriënne Canivez binnen een jaar van verdriet en ouderdom: haar enige zoon Binne had vlak tevoren zelfmoord gepleegd. Adriënne is, net als Vic, 82 jaar oud geworden.