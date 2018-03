Militaire aanklager Guantánamo stapt op

Guantánamo Bay. Een Amerikaanse militaire aanklager, werkzaam op de Amerikaanse basis op Guantánamo Bay op Cuba, heeft ontslag genomen. Darrel Vandeveld is gestopt met zijn werk omdat zijn kantoor bewijslast heeft achtergehouden die een cliënt mogelijk zou hebbengezuiverd van verdenking, zegt David Frakt, advocaat van de verdediging . De hoofdaanklager heeft het ontslag van Vandeveld bevestigd. Hij ontkent dat hij bewijsmateriaal heeft achtergehouden. De zaak gaat om een Afghaanse gedetineerde die ervan wordt beschuldigd een granaat naar een Amerikaanse jeep te hebben gegooid. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Vandeveld is de vierde militaire aanklager op Guantánamo Bay die is opgestapt.