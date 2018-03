Melkschandaal ook in Europa

Ook Europese consumenten moeten oppassen voor producten waarin melkpoeder uit China is verwerkt. Kleine kinderen die veel melktoffees, koekjes of chocola eten waarvoor melkpoeder met melamine is gebruikt, kunnen daar schade aan de nieren van ondervinden. Dit bericht de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De Europese Commissie had de EFSA om een opinie gevraagd omdat het Chinese zuivelschandaal verder om zich heen grijpt. In China zijn 53.000 kinderen ziek, en zijn er vier overleden. Ook westerse bedrijven zijn betrokken. Friesland Foods kreeg deze week van de Singaporese autoriteiten te horen dat nog twee soorten melk met vruchtensmaak van het merk Dutch Lady melamine bevatten. Friesland Foods laat deze in China produceren. (NRC)