Medewerkers Turkse instelling veroordeeld

Istanbul.Een Duitse rechter heeft medewerkers van de Turkse liefdadigheidsinstelling Vuurtoren veroordeeld wegen het verduisteren van miljoenen euro`s. Een deel daarvan is, aldus de Duitse rechtbank, in Turkije terechtgekomen. In de stukken wordt de naam van de Turkse premier Erdogan genoemd. Een van de betrokkenen verklaarde dat hij geld aan een koerier gaf om dat aan Erdogan af te leveren voor slachtoffers van de tsunami. Onduidelijk is of het geld Erdogan heeft bereikt. Decorruptiezaak begint een schaduw te werpen over de AK-partij. Deze heeftbeloofd corruptie aan te pakken.