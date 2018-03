Lodiers volgt voor BNN militairen in Afghanistan

Hilversum, 26 sept. BNNpresentator en -voorzitter Patrick Lodiers wil voor het tv-programma Patrick in Uruzgan ondervinden hoe het is om deel uit te maken van de Nederlandse troepenmacht in de Afghaanse provincie Uruzgan. Daarom laat hij zich binnenkort uitzenden naar deze regio, samen met een Nederlands peloton. ”Met hen is hij momenteel in training voor de missie”, zegt een woordvoerder van BNN.Lodiers volgt in het programma een groep militairen die gestationeerd is in Kamp Holland. Hij wil alle aspecten van hun missie in beeld brengen. Het programma is vanaf maart volgend jaar op Nederland 3 te zien.