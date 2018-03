Let op! Markering ontbreekt!

Tom Vanderbilt: Traffic. Why We Drive the Way We Do (and What It Says about Us). Penguin Books, 402 blz. € 17,65 . Vertaald door Pon Ruiter als Waarom wij rijden zoals wij rijden. De Bezige Bij, 335 blz. € 19,90

Het verkeer; een parallel universum dat iedereen betreedt die zijn autoportier dichtslaat, zijn gordel omgespt en de motor start. De geluiden van de omgeving dringen nauwelijks meer door, het zicht op de overige verkeersdeelnemers is beperkt maar dat weerhoudt automobilisten er niet van om zich met meer dan honderd kilometer per uur in de arena te wagen die bekendstaat als het wegennet. Je weet dat elke verslapping van de aandacht fataal kan zijn. Je let dus goed op, en je moet hopen dat de andere weggebruikers dat ook doen. Maar je kent ze niet, je kunt niet met ze praten en je ziet meestal alleen hun achterhoofd. Het enige houvast is dat ze er waarschijnlijk net zo over denken als jij – al was het maar uit welbegrepen eigenbelang.

Het is onontkoombaar. Na lezing van Traffic, het fascinerende boek van de Amerikaanse journalist Tom Vanderbilt, zie je het verkeer met andere ogen. De werkelijkheid waaraan je meestal achteloos deelneemt is opeens een voortdurend waagstuk geworden. Het leek een doortimmerd systeem, met heldere regels en mechanismen die iedereen bekend zijn. Maar de meest elementaire informatie ontbreekt en de vuistregels blijken niet te kloppen.

Neem zoiets gewoons als invoegen. Moet je vroeg invoegen, of juist op het laatste moment?

Vanderbilt vertelt hoe hij op een dag een late invoeger werd. Hij reed op een snelweg in New Jersey, en plotseling was daar het bord: Rijstrook over een mijl gesloten. Voeg rechts in.

Zijn eerste impuls was om te doen wat hij altijd deed, zo snel mogelijk invoegen in de al flink druk wordende rechterrijbaan. Maar deze keer luisterde hij naar een andere stem in zijn hoofd. Wees nou eens geen sukkel, zei die stem. Hij reed vastberaden op de linkerbaan door, passeerde tientallen auto's en voegde op het laatste moment in. Zijn vrouw sloeg gegeneerd de handen voor haar ogen, maar er lag nu een fijne strook asfalt voor hem.

Dat pakte dus goed uit, maar was het niet een tikje egoïstisch?

Vanderbilt verdiepte zich in de zaak, sprak er met allerlei mensen over en begon een discussie op internet. Al gauw bleek dat er twee kampen zijn. Het ene kamp beschouwt vroeg invoegen als een burgerplicht, en late invoegers als mensen die zichzelf erg belangrijk vinden. Het andere kamp was kleiner en voerde aan dat de late invoegers juist heel rationeel handelden en de capaciteit van de weg optimaal benutten.

Wie had gelijk? Het trof Vanderbilt dat daarover heel moeilijk zekerheid was te krijgen. Maar daarover niet alleen. Iedereen begeeft zich in het verkeer, maar tast in het duister over de meest elementaire zaken. Hoe zijn files te verklaren die opeens beginnen en even later oplossen in het niets? Rijden vrouwen slechter dan mannen? Hoe gevaarlijk is bellen tijdens het rijden? Helpen verkeersborden? Waarom stoppen voetgangers in Kopenhagen altijd voor het rode licht en lopen ze in New York meestal door? Waarom rijden uitvoegers altijd te hard en invoegers te langzaam?

Tom Vanderbilt sprak met verkeersdeskundigen over de hele wereld, werkte onderzoeksrapporten door en observeerde het verkeer in India, China, Amerika en Nederland. Zijn boek staat vol interessante feiten, ingenieuze verklaringen en scherpe observaties. Geestig en zeer goed gedocumenteerd – met ruim honderd pagina’s register en voetnoten (die in de Nederlandse vertaling helaas zijn geschrapt).

Vanderbilt laat zien dat we de vertrouwde mechanismen uit het sociale verkeer terugzien in de gemotoriseerde variant. Op de snelweg en daarbuiten houden mensen soms wel en soms geen rekening met elkaar, is er sprake van gekrenkte trots en letten mensen vaak niet op.

Maar er zijn belangrijke verschillen: in het gemotoriseerde verkeer verloopt de communicatie tussen de deelnemers zeer gebrekkig en zijn de gevolgen van misverstand of onoplettendheid veel ernstiger. Iets tegen elkaar zeggen is onmogelijk en de signalen die de automobilist wel ter beschikking staan leiden al gauw tot verwarring. Een claxonsignaal op de snelweg wordt geïrriteerd geïncasseerd, maar daar kom je van terug als even later blijkt dat die toeteraar alleen maar wilde waarschuwen dat je achterklep nog openstond. Het verkeer, zegt Vanderbilt, is een levend laboratorium van menselijke interactie. Voortdurend moet je experimenteren en gelukkig kun je net als in een chatroom op internet tegelijkertijd anoniem en jezelf zijn.

Bij de lezer van september 2008 dringt zich intussen nóg een onweerstaanbare analogie op: die met de kredietcrisis. Ook hier die parallelle wereld, en ook hier die immunisering ten opzichte van waarschuwende signalen. Je zou het de verzelfstan-

diging van deelgebieden kunnen noemen, en je ziet het overal: in de financiële wereld, bij de bestuursorganen, in het gemotoriseerde verkeer. Die autonomiseringstendens is kenmerkend voor moderne samenlevingen. Het kan heel efficiënt zijn maar ook buitengewoon gevaarlijk, want de afzonderlijke systemen in kwestie blijken vaak heel moeilijk te sturen. De enige feedback die werkt is een crash, maar dat is een drastisch middel. Zo kunnen miljoenen automobilisten zich koesteren in de illusie dat ze heel goed rijden, omdat ze nog nooit een ongeluk hebben gehad. Maar ze zijn onkundig van de rampen waaraan ze maar net zijn ontsnapt, of de paniek die ze achter zich hebben veroorzaakt.

Ze worden gesterkt in hun idee dat kaartlezen tijdens het rijden ongevaarlijk is, want ze hebben nog nooit een ongeluk gehad toen ze dat deden. Toch zijn ongelukken vrijwel altijd het resultaat van dit soort handelingen. Dat is onbarmhartig aangetoond door een onderzoek van het Virginia Tech Transportation Institute. In Washington werden honderd auto’s met een camera uitgerust die de automobilist observeerde. Na analyse van 43.000 uur gefilmd rijgedrag stelden de onderzoekers vast dat bij bijna 80 procent van de botsingen en bij 65 procent van de bijna-botsingen chauffeurs betrokken waren die gedurende een paar seconden voor die gebeurtenis niet op het verkeer letten. Ze waren afgeleid door hun mobiele telefoon, door hun autoradio, door hun kinderen, doordat ze naar een pepermuntje zochten of hun tolticket niet konden vinden. De i-Pod is de nieuwste bedreiger van de verkeersveiligheid: het zoeken naar een bepaald nummer houdt de ogen te lang van de weg. De grens ligt bij ongeveer 2 seconden: in die tijd kan de situatie op de weg drastisch veranderen.

Maar, zegt een onderzoeker in het boek, het is nu eenmaal zo dat automobilisten rijden alsof de wereld een videofilm is, die ze kunnen stopzetten als dat zo uitkomt en die ze even later zonder een moment te missen weer kunnen starten.

Nu willen veel automobilisten best toegeven dat ze niet altijd heel geconcentreerd rijden, maar ze zijn ervan overtuigd dat ze het merken als er iets onverwachts gebeurt. Het beschikbare onderzoek wijst in een andere richting: heel wat onverwachte dingen worden nooit opgemerkt. Ze ontsnappen aan de aandacht doordat ze toevalligerwijs niet tot een ongeluk leiden – zoals de fietser die door hard remmen nog net aan een SUV-chauffeur kan ontkomen die in zijn navigatiesysteem is verdiept. Het hele incident ontgaat de automobilist, en weer blijft diens geloof in eigen kunnen en snelle reactie onaangetast.

Die gebrekkige ervaringswereld, dat stelselmatige gebrek aan feedback, is volgens Vanderbilt de belangrijkste verklaring voor het feit dat de meeste automobilisten zichzelf ‘beter dan het gemiddelde’ zullen vinden.

Wat daarbij ook niet helpt is de vormgeving van het landschap waarin zij rondrijden. Snelwegen zijn erop gebouwd om mensen iets te laten doen waar ze eigenlijk niet voor zijn toegerust: zich met grote snelheid voortbewegen. Boven de 30 km per uur wordt het asfalt direct voor en naast je een wazige vlek, dus bij hogere snelheden moet de omgeving zo rustig mogelijk blijven, met geleidelijke, overzichtelijke bochten, met enorme borden en witte strepen die zover van elkaar af staan dat we denken dat we helemaal niet hard gaan. Het is een kleuterversie van de wereld, zegt Vanderbilt, ‘een landschap van uitvergrote, felgekleurde objecten en felle lichten, met tuigjes en veiligheidshekjes die ons moeten beschermen wanneer we te veel vergen van onze beperkte mogelijkheden.’

Snelheden worden voortdurend verkeerd getaxeerd – wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat uitvoegers meestal te hard en invoegers meestal te langzaam rijden. Een belangrijke bijdrage daaraan levert het ‘tredmoleneffect’. Als je op een tredmolen hebt gelopen, en je stopt daarmee, lijkt het heel even of je achteruitgaat. De neuronen in de hersenen kunnen de plotselinge snelheidsverandering niet bijhouden en interpreteren een snelheidsverlaging als bijna achteruitrijden – en omgekeerd, een snelheidsverhoging als pijlsnelle acceleratie.

Als de weg onrustiger is, met bomen erlangs bijvoorbeeld, zal de snelheid in het algemeen lager liggen dan op een weg langs een egaal weiland. Toch is de algemeen aanvaarde wijsheid dat een weg met bomen gevaarlijk is. Vanderbilt haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat het omgekeerde het geval is: de bomen maken de weg veiliger, want automobilisten passen hun snelheid aan. Een mooi voorbeeld van dat mechanisme is ook de spreekwoordelijke Indiase koe die midden op de rijbaan gaat liggen. In New Delhi verzekerde een verkeersofficial Vanderbilt dat die koe het verkeer juist veiliger maakt – de automobilisten gingen er voorzichtiger en langzamer door rijden. Geen overbodige luxe in een land waar per jaar 100.000 verkeersdoden vallen.

Vanderbilt spreekt met veel sympathie over de onlangs overleden Nederlandse verkeersdeskundige Hans Monderman, de kampioen van de deregulering van het verkeer. Beroemd is zijn project in Makkinga, waar op zijn advies alle verkeersborden werden weggehaald. In plaats van volledige anarchie ontstond daar een subtiel verkeersproces, waarin de deelnemers gedwongen werden hun hoofd erbij te houden en steeds de beschikbare mogelijkheden aftastten. De rotonde is daar ook een mooi voorbeeld van: een effectiever systeem om het verkeer op een kruispunt zichzelf te laten regelen moet nog uitgevonden worden.

En dan is er nog de file. Is daar iets aan te doen?

Nieuwe wegen trekken nieuw verkeer aan en van informatieverstrekking over files moet je niet te veel verwachten, zo leer je uit Traffic. De verkeersregelaars die Vanderbilt spreekt grossieren in voorbeelden waarin waarschuwen voor files ertoe leidt dat die file helemaal niet optreedt. Doordat veel mensen thuisblijven, of er massaal voor kiezen een ander weg te nemen – waar dan een file optreedt die door het systeem niet is voorzien.

Maar laat invoegen helpt, kwam Vanderbilt uiteindelijk te weten. Vroeg invoegen ziet er deugdzaam uit, maar late invoegers maken veel efficiënter gebruik van de wegcapaciteit, met als grootste voordeel dat de file zich minder ver naar achteren zal uitstrekken. Ze hebben dus gelijk, een vrij zeldzaam voorbeeld van een handeling die zowel voor de individuele automobilist als voor het gehele verkeer goed uitpakt. Meestal is het andersom: zie de kijkfile. Een spectaculaire kettingbotsing leidt ook tot een file op de andere weghelft. Die is zo goed als onmogelijk tegen te gaan. Al was het maar omdat geen enkele automobilist zich dat schouwspel zal laten ontgaan. Hij heeft er lang genoeg voor in de file gestaan, en dat zijn slakkegang langs de verse autowrakken de file langer maakt, is zijn zorg niet.

Dat is de wereld achter hem, en alles wat nodig is om daar afscheid van te nemen is een stevige dot gas.