Lekken bedreigt integriteit politie

Het ‘lekken’ van vertrouwelijke informatie naar criminelen, familie of bekenden is een grote bedreiging van de integriteit van de politie. De 26 korpsen verrichtten vorig jaar 239 onderzoeken naar dit fenomeen, 38 keer ging het om lekken naar criminelen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van intern onderzoek naar integriteitsschendingen bij de politie, dat vandaag is gepubliceerd. Vorig jaar werden 1.498 integriteitsonderzoeken uitgevoerd. Daarbij werd 16 keer de Rijksrecherche ingeschakeld. Het is onduidelijk of daar ook veiligheidsdiensten als de AIVD of regionale inlichtingendiensten bij betrokken waren, zoals onlangs bij de Rotterdamse politie. Daar wordt een brigadier in verband gebracht met spionageactiviteiten voor de Marokkaanse overheid. Een woordvoerder van het Nederlands Politieinstituut kon niet aangeven of dit vaker is onderzocht.

De integriteitsonderzoeken leidden vorig jaar tot 120 ontslagen. Geweldsmisbruik is het meest voorkomende delict, gevolgd door overtredingen als werkweigering, weigeren van een dienstopdracht of computermisbruik. Op de derde plaats staat de categorie ‘misbruik van positie’, waaronder het lekken naar criminelen. Bijna de helft van de 1.498 onderzoeken leverde niets op; de beschuldigingen konden worden weerlegd of niet hard gemaakt.

De bereidheid om collega’s aan te geven, blijkt groot. Het was de aanleiding voor bijna de helft van de onderzoeken. Een derde kwam door meldingen door burgers.