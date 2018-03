Leger Pakistan schiet op helikopters NAVO

Islamabad.Pakistaanse militairen hebben gisteren waarschuwingsschoten gelost op twee helikopters van de NAVO terwijl die de grens van Afghanistan naar Pakistan overstaken. Dat heeft Pakistan gisteren gezegd. Het is de eerste keer dat het Pakistaanse leger heeft toegegeven dat militairen het vuur hebben geopend op troepen van de NAVO of de Verenigde Staten. De spanning groeit tussen beide landen over de Amerikaanse acties op Pakistaans grondgebied. De NAVO zei dat zijn helikopters niet in het Pakistaanse luchtruim waren toen de schoten werden gelost. Het Amerikaanse Pentagon zei dat het om Amerikaanse helikopters ging en dat Pakistan moet uitleggen wat er is gebeurd. De grens tussen Afghanistan en Pakistan is erg onduidelijk