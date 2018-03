Legendarische litho?s

De ijdeltuit, de onderkruiper, de snoever – de Franse karikaturist Honoré Daumier (1808-1879) wist de mens in al zijn eigenaardigheden zo treffend met een paar krijtstrepen op de lithosteen weer te geven, dat zijn naam als zelfstandig naamwoord voortleeft. Iemand met karakteristieke, geprononceerde gelaatstrekken heet in Frankrijk un daumier.

Daumier geldt als de uitvinder van de moderne cartoon. Decennialang verschenen Daumiers spotprenten en karikaturen (in totaal vierduizend litho’s en duizend houtgravures) in kranten en satirische tijdschriften. Vooral vorsten, politici, magistraten en andere machthebbers zette hij met zijn bijtende tekeningen graag te kijk.

Liefhebbers van Daumiers werk kunnen dit weekeinde terecht bij Sotheby’s in Amsterdam. Het veilinghuis verkoopt volgende week 1.600 van zijn prenten, die morgen en overmorgen te bekijken zijn. Al deze prenten, die eerder dit jaar ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Daumier nog werden tentoongesteld in het ministerie van Justitie in Berlijn, zijn afkomstig van een Duitse tandarts. Deze fanatieke verzamelaar heeft meer dan vijftig jaar antiquariaten, antiekmarkten en brocantes afgestruind op zoek naar aanwinsten voor zijn collectie.

De tandarts verzamelde geen originele litho’s van Daumier (die kosten afhankelijk van de voorstelling en de oplage 1.500 tot 8.000 euro per stuk), maar de prenten zoals ze in Franse kranten en tijdschriften verschenen. Deze uitgeknipte bladen, aan weerszijden bedrukt, hebben een verkoopwaarde van zo’n 150 tot 250 euro per stuk.

Michiel Vliegenthart, expert negentiende-eeuwse schilderkunst bij Sotheby’s, spreekt van een „uitzonderlijke en rijke” verzameling in een conditie „die past bij de leeftijd”. Sommige bladen zijn ietwat vergeeld, verduidelijkt de expert.

Vliegenthart is lyrisch over het werk van de Franse satiricus. „Zijn politieke prenten mogen misschien wat gedateerd aandoen, maar zijn series over menselijke gedragingen, over beroepsgroepen, over de conflicten tussen bijvoorbeeld huurders en verhuurders, die zijn klassiek en spreken nog steeds tot de verbeelding.” Neem Daumiers spotprenten over de juridische en medische stand. „In menig advocatenkantoor en artsenpraktijk hangen ze vandaag nog aan de muur. Het zijn tijdloze prenten van een grote artistieke schoonheid.”

De verwachte totaalopbrengst van de zestien lots ligt tussen de 65.000 en 95.000 euro. Zoveel geld voor een stapel krantenknipsels, dat roept de vraag op of verzamelaars er verstandig aan doen de politieke prenten op de opiniepagina’s van kranten uit te knippen. De kans is klein dat die moeite later loont, antwoordt Vliegenthart diplomatiek. „Vergeet niet dat Daumier de uitvinder van het genre is. Indertijd liepen mensen uit om zijn nieuwe tekening te bekijken.”

En dat in een tijd dat kritiek op het establishment nauwelijks mogelijk was. De veilingexpert brengt in herinnering hoe Honoré Daumier in 1832 werd veroordeeld voor majesteitsschennis. Zes maanden zat hij gevangen voor een cartoon waarin hij de Franse koning Louis Philippe had afgebeeld als Gargantua, de reus uit de verhalen van François Rabelais die zich met rijkdommen laat volproppen. „Hedendaagse cartoonisten maken doorgaans toch op een andere wijze indruk”, zegt Vliegenthart met een lach.

Maar dat wil niet zeggen dat het veilinghuis alle cartoons van na Daumier zou versmaden. Neem de eerste gepubliceerde strips van Walt Disney. Voor die krantenknipsels, zegt Vliegenthart, is vast ook serieuze belangstelling.

Veiling: European Collections, 30 sept bij Sotheby’s, De Boelelaan 30, Amsterdam. Kijkdagen 27-28 sept. Inl: www.sothebys.com