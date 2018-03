Lage opkomst bij protest proefdieren Woerden, 26 sept. De Nederlandse afdeling van de actiegroep Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) demonstreerde vandaag bij het bedrijf Actelion in Woerden tegen dierproeven. In totaal waren er acht demonstranten. SHAC, een Britse organisatie, werd in 1999 opgericht uit protest tegen het onderzoeksinstituut Huntingdon, dat veel met proefdieren werkt. Het CDA in de Tweede Kamer heeft zijn bezorgheid geuit over de Britse activisten. Foto Dirk-Jan Visser (Photo Dirk-Jan Visser: Woerden: 26-09-2008) De Nederlandse afdeling van de actiegroep Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) demonstreert bij het bedrijf Actelion in Woerden tegen dierenproeven. In totaal waren er 8 demonstranten

