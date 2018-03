Kwartet verliest greep over vredesproces

New York.De vier internationale machten die verantwoordelijk zijn voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, hebben hun greep op het vredesproces verloren. Dat zeggen 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam, Save the Children enCare, in eenrapport. Het zogenaamde internationale kwartier - Rusland de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties - faalt in zijn missie, aldus het rapport. De levensomstandigheden van de Palestijnen zijn juist verslechterd sinds vredesbesprekingen begonnen, in 2007. En het aantal Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever neemt toe. Het rapport is uitgekomenvoor een vergadering van het kwartet in New York vandaag