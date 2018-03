Kunsthal kookt Rotterdam De Kunsthal is dit weekend dé verzamelplaats voor eerlijk eten. KunsthalKOOKT laat het beste van eigen bodem zien en vooral proeven. Tijdens het drie dagen durend Festival voor de Echte Smaak staat het ambachtelijk product centraal. In twee markthallen verkopen kleinschalige producenten hun waren. In het Kooktheater presenteert de Nederlandse culinaire wereld zich en er zijn workshops zoals koken met paddenstoelen, oesters openen, zuivere wijn en chocoladeproeverijen. Kunsthal, Museumpark op 26 en 27 sept 10-20u, 28 sept 10-17u. Inl www.kunsthal.nl De KUNSTHAL Kookt. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==F/C== Rotterdam, 29 september 2006

Mentzel, Vincent