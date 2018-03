Kom nog niet van dat dak af!

Het feest is in mei al begonnen met een geschiedenisboek, een canon en de Nacht van de Nederpop op de televisie. Maar nu begint het pas echt. Gistermiddag werden twee begerenswaardige cd-boxen ten doop gehouden, de komende week draait Radio 2 uitsluitend popmuziek van eigen bodem (inclusief een door de luisteraars samengestelde top-100) en de VPRO komt op 3 oktober met een Nederpopquiz en op 11 oktober met het Concert van de Nederpop – en dat alles onder het motto 50 jaar Nederpop.

Valt er iets te vieren dan?

Jazeker, zeggen de lui die dit allemaal organiseren. En ze wijzen op de single Rock little baby of mine van The Tielman Brothers die in de zomer van 1958 verscheen. In het geschiedenisboek (50 jaar Nederpop door Jan van der Plas) wordt dit nummer vermeld als „de eerste echte Nederlandse rock ‘n’ roll single, die ook geldt als het startpunt van de Nederlandse popmuziek”. Uit de door Van der Plas verrichte naspeuringen blijkt echter dat er wel wat vraagtekens bij deze stelling te plaatsen zijn. The Tielman Brothers, de voortrekkers van de Haagse indorock, fungeerden die zomer als pauzenummer in een paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Het plaatje werd destijds opgenomen in een Brusselse radiostudio, waarna er 500 exemplaren werden geperst die alleen in België – en dus niet in Nederland – op de markt kwamen. Hoe kan het dan toch worden betiteld als de eerste echte Nederlandse rock ‘n’ roll single?

De tweede single van The Tielman Brothers, het wel in Nederland gemaakte en uitgebrachte Record Hop dateert van 1959. Een hit werd dat nummer weliswaar niet, maar het verdient dus eerder de status van eerste echte dan zijn Belgische voorganger. Al waren er dat jaar ook nog twee concurrenten: de Everly Brothers-kopie ‘Till I kissed you van The Blue Diamonds en het fameuze Kom van dat dak af van Peter en zijn Rockets, het rockbandje van Peter Koelewijn.

Om allerlei redenen heeft Koelewijn de beste papieren als het om de pionierstitel gaat. Niet voor niets staat hij in de voortreffelijke online encyclopedie van het Nederlands Pop Instituut vermeld als „aartsvader der Nederlands(talig)e rock & roll”. Hij was niet alleen de eerste die bewees dat het nieuwe ritme zich heel goed in het Nederlands liet zingen, maar hij heeft ook nadien – vooral als producer – veel voor de popmuziek in dit land betekend. Kom van dat dak af is bovendien een van de grootste hits uit onze popgeschiedenis.

Het mijlpaaltje had, hoe dan ook, in 1959 moeten worden geplaatst. En het feest zou zodoende pas volgend jaar kunnen worden gevierd.

Haarkloverij? Nee, toch niet, want 50 jaar Nederpop staat model voor méér. Wie dezer dagen op cultureel gebied wil meetellen, organiseert een evenement. Of nog liever een event, omdat Engels nu eenmaal de marketingtaal is. Losse concerten, tentoonstellingen, voorstellingen of filmvertoningen vallen niet meer op. Een bioscoop die meer dan één film draait, noemt dat al van een festival. Alles moet een evenement zijn. En daarom is er een steeds grotere behoefte aan nieuwe mijlpalen die een excuus voor nieuwe evenementen vormen. Gretig, zeg maar gerust: hongerig, wordt er naar jubilea gezocht.

50 jaar Nederpop is eigenlijk een jaar te vroeg, maar zo lang kunnen we tegenwoordig niet meer wachten.