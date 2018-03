Koers Fortis keldert na gerucht over hulp Rabo

De Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis heeft gisteren een enorme klap gehad op de Amsterdamse beurs. De koers ging kort na het middaguur met 20 procent onderuit, na een gerucht dat De Nederlandsche Bank (DNB) aan Rabobank had gevraagd om Fortis van voldoende geld te voorzien. Zowel Fortis als Rabobank ontkende het gerucht. „Het is absoluut niet waar”, zei een woordvoerder van Rabobank.

In het huidige klimaat op de financiële markten is ieder nieuws over liquiditeitsproblemen bijna een garantie voor een koersdaling. De internationale kredietcrisis heeft veel banken en verzekeraars in grote problemen gebracht, vooral veroorzaakt door een gebrek aan liquiditeit. De Amerikaanse zakenbank Bear Stearns en de Britse hypothekenbank Northern Rock moesten al eerder worden overgenomen. Vorige week ging zakenbank Lehman Brothers failliet en voelde zakenbank Merrill Lynch zich gedwongen om zichzelf te verkopen aan Bank of America. Daarna moest de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, een reddingsactie opzetten voor AIG, de grootste verzekeraar ter wereld.

Fortis staat al maanden onder druk. Het concern is hard getroffen door de kredietcrisis en zag de winst in de eerste helft van 2008 halveren. Ook is Fortis bezig met de overname van (een deel van) de Nederlandse bank ABN Amro. Fortis moet nog een aantal ABN-onderdelen in zijn boekhouding opnemen.

Het aandeel Fortis kostte gistermiddag even 5,49 euro, het laagste niveau in veertien jaar. Na de ontkenningen over het gerucht herstelde de koers zich en sloot op 6,55 euro, een daling van ruim 6 procent.

De aandelenmarkten waren de handelsdag gisteren rustig begonnen, in afwachting van overeenstemming over het plan van de regering Bush. In dat plan zal de overheid voor 700 miljard dollar risicovolle beleggingen van banken overnemen.