Klink waarschuwt ziekenhuizen

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zal de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen op advies van de Inspectie een aanwijzing gegeven.

Zo’n formele waarschuwing wordt uiterst zelden gegeven. Het is de laatste stap voordat een zorginstelling onder curatele wordt gesteld. Bronnen bevestigen dat het ministerie de aanwijzing op zeer korte termijn zal doen uitgaan.

De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord moeten voor 1 november met een plan van aanpak komen. Daarin moet precies staan hoe de ziekenhuizen de financiën op orde gaan krijgen, hoe zij gaan voldoen aan verantwoorde zorg en wat hun plan voor de regio is. Voldoen ze niet aan die eis, dan is de kans groot dat de ziekenhuizen dichtgaan.

Vorige week sloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de operatiekamers in de IJsselmeerziekenhuizen, omdat ze niet steriel genoeg zouden zijn. Voorzitter Gersji Rodrigues Pereira van de raad van bestuur werd op non-actief gesteld en vervangen door een interim-bestuurder. Deze heeft besloten twee noodoperatiekamers te openen. Over drie weken moeten die operationeel zijn.

De Inspectie heeft een kritisch rapport opgesteld over de situatie in de ziekenhuizen. Ze vindt bijvoorbeeld dat niet alleen de operatiekamers op orde moeten komen, maar ook het traject voor en na de operaties. Het rapport wordt binnenkort openbaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onlangs een commissie benoemd die onderzoek moet gaan doen naar de financiële situatie van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook dat wordt gezien als een ingrijpende stap.