Kinderdichters worden zondagsdichters

In de eerste helft van dit jaar publiceerde deze krant elke week een gedicht voor kinderen. Dat project kwam niet voort uit rijkdom, want het gaat slecht met het genre. Dichtbundels verschijnen nog zelden. Als het wel eens gebeurt, worden van een titel hooguit enkele honderden exemplaren verkocht. Querido, dé uitgever van kindergedichten, gooide vorig jaar de handdoek in de ring. Voortaan zouden de kindergedichten van dit uitgeefhuis verschijnen in een jaarlijkse bloemlezing

Het thema van de Kinderboekenweek 2008, die volgende week woensdag begint, is poëzie voor kinderen en jeugd. Hoewel de organisatoren van het CPNB het niet met zoveel woorden zeggen, lijkt de keuze van het thema een poging het tij te keren. Het eerste succesje is dat deze weken meer dichtbundels voor kinderen zijn verschenen dan in de afgelopen vijf jaren bij elkaar. (zie kader). In dit golfje zit ook de verzamelbundel van Querido, Kwam dat zien, kwam dat zien, die is samengesteld door de dichter Ted van Lieshout. Met tientallen opgenomen dichters, van de 12-jarige Grigoris Giannakoudakis tot de 72- jarige Leendert Witvliet, biedt de bloemlezing een aardig beeld van de Nederlandse kinderpoëzie.

Toen ik vorig jaar besefte hoe beroerd het ging met de verkoop van kindergedichten, besloot ik dat NRC Handelsblad ook iets moest doen. Voor mijn geestesoog verschenen stapels briljante gedichten die op bureaus vergeefs wachtten op publicatie. Zouden enkele gedichten niet afgedrukt kunnen worden op de kinderpagina van NRC Handelsblad, die ooit het podium was van dichters als Rudy Kousbroek? Ja, dat kon. We werkten daarvoor samen met Van Lieshout, de samensteller van Kwam dat zien, kwam dat zien. Hij kreeg van Nederlandse dichters gedichten, waarvan hij een selectie doorstuurde naar de krant.

De oogst viel niet mee. De gedichten boden voornamelijk observaties uit het dagelijks leven, vol brandende kaarsjes, bloemen tijdens een feestdag en wapperend wasgoed. Een enkele rake formulering stond eenzaam tussen alledaagse regels. Sommige gedichten wekten een glimlach, geen enkele een schaterlach – laat staan een achtbaan van emoties. Hoe kan dat nu, met zulke bekende dichters in een land waar de poëzie bloeit?

Ik zie daarvoor twee verklaringen. Allereerst lijkt de de marginalisering van de kinderpoëzie de kwaliteit te hebben aangetast. De schrijvers voor kinderen hebben al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden en maken de gedichten vermoedelijk in de uurtjes die overschieten na het werk voor het levensonderhoud. Zo worden kinderdichters zondagsdichters en het resultaat is de literaire variant van de maandagochtendproductie.

De tweede verklaring ligt in de traditie van de Nederlandse kinderpoëzie. Hoe die traditie eruit ziet is goed na te lezen in de verzamelbundel De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten van Gerrit Komrij, die is genomineerd voor de Gouden Griffel 2008. De Nederlandse kinderpoëzie begon rond 1800 met de moralistische verzen van Hieronymus van Alphen en kreeg halverwege de 20ste eeuw een enorme impuls van Annie M.G. Schmidt. In haar voetspoor traden het Schrijverscollectief, met Willem Wilmink als ongekroonde koning, en de meer weerbarstige dichters van De Blauwe Geruite Kiel, zoals Leendert Witvliet.

Hoe uiteenlopend hun gedichten ook zijn, ze tonen het leven van alledag en ontdoen dat van zijn vanzelfsprekendheid. Goede kindergedichten ‘draaien de werkelijkheid een kwartslag bij’, schreef wijlen Kees Fens. Zijn uitspraak sloeg niet alleen maar wel vooral op het werk van Schmidt. En daarin zit precies het probleem van veel hedendaagse dichters voor kinderen. Schmidt kon de werkelijkheid een slinger geven door haar puntige en vaak geestige formuleringen. Het ogenschijnlijke realisme sloeg door een paar rake woorden om in een geloofwaardig absurdisme. Zelfs in haar meest aardse verzen tilde ze het gewone uit zijn hengsels. Niemand heeft beter dan Schmidt – nou ja, Wilmink misschien – laten zien hoe je gedichten maakt uit gewone dingen.

Deze aanpak leeft voort bij hedendaagse dichters, maar die zijn daarbij vervallen in hyperrealisme. De werkelijkheid is volop aanwezig, maar die wordt geen kwartslag meer gedraaid. Een achtste misschien, of soms helemaal niet. Neem Paasbloem van Ienne Biemans in de verzamelbundel. ‘Ik kijk naar de bloem/ van de gele narcis/ met zijn retteketet knettergele trompet.’ Dat is geen verrassende beschrijving, hooguit een aardig spel met het beeld en geluid van de trompet.

Dat spel is overigens te verkiezen boven de woordspeling, de meest zouteloze manier om de werkelijkheid een draai te geven. Dieptepunt is het spel van Toon Tellegen met het woord ‘nieuw’ in een regel als ‘maar het is opnieuw niet nieuw’. Als je al zo nadrukkelijk met woorden speelt, hak ze dan lekker in stukken zoals Joke van Leeuwen doet: ‘Wat een heer/ lijke kak/ etoe toe.’

Na lezing van veel pretentieloze, al te verstaanbare kinderpoëzie werd ik begin dit jaar bevangen door de Ziekte van Pfeijffer: ik wilde alleen nog maar onbegrijpelijke en onstuimige gedichten lezen. In de inspirerende essaybundel Het geheim van het vermoorde geneuzel verdedigt Ilja Leonard Pfeijffer de aantrekkelijke stelling dat moeilijke gedichten altijd beter zijn dan toegankelijke. Want ‘hapklare poëzie is hetzelfde als zappen’.

Ondoorgrondelijke gedichten daarentegen voeren de lezer mee door ‘de magische logica van taal, klank en ritme langs een pandemonium van beelden en emoties’, schrijft Pfeijffer terecht. Het willen begrijpen van een gedicht bederft die tocht alleen maar. Zo was Pfeijffer lang in de ban van de regels van Lucebert: ‘de oude meepse barg ligt/ nummermeer in drab’. Totdat hij ging opzoeken wat ‘meeps’ en ‘barg’ eigelijk betekenen: ‘De toverspreuk doet het niet meer.’

Om eindelijk eens door een toverspreuk te te worden aangeraakt, besloten we om enkele grotemensendichters te vragen om een kindergedicht. Niet meteen de meest hermetische woordbouwers, maar die dichters die hun ogenschijnlijk eenvoudige praatpoëzie opladen met betekenis. Zo kwam Erik Bindervoet in Wat hij kwijt was met milde wanhoop en verrassende beelden: ‘Maar het was niks/ Nou ja, niks.../ Lucht,/ In een schilletje van woorden.’

Andere ingezonden gedichten waren ook van hoge kwaliteit, vol sombere theepotten, spookachtige muren en een dreigend zwembad. Maar, eh, voor kinderen van tien waren ze toch wat moeilijk. ‘Ik twijfelde zelf al een beetje’, schreef een van de dichters. ‘Mijn nichtje van negen begreep het meteen, maar dat zegt misschien niets’, schreef een ander. Allen vroegen vriendelijk doch beslist wat er dan anders moest.

En terecht. Schrijf je op verzoek een gedicht vol onverwachte associaties, klanken en kleuren, moet het weer toegankelijker. Alsof je een Margaux schenkt en dan het verzoek krijgt de wijn aan te lengen met water. Aanlengen is natuurlijk niet de bedoeling, maar wat dan wel? In de afzonderlijke gevallen leidde de correspondentie tot het aanbrengen van kleine wegwijzers: bij de theepotten werd duidelijker waar ze stonden, de muur was de scheidingswand met de buren en zwemmen stond duidelijker voor dichten.

Uit de verduidelijkingen – die onmiskenbaar ook onttoverend werkten – valt een poëtica voor het kindergedicht af te leiden. Elk gedicht is een spannende rondgang door een labyrint, waarin je niet kunt verdwalen – omdat er geen verkeerde afslagen bestaan. Een kindergedicht is ook een labyrint, maar dan een met wat meer toegangsborden in de vorm van herkenbare zaken uit het leven van alledag.

In Kwam dat zien, kwam dat zien, waarin enkele dichters over hun werk vertellen, zegt Kees Spiering: ‘Ik houd het meest van gedichten die ik voor een deel begrijp, maar die een geheim blijven bewaren.’ In een geslaagd gedicht van Spiering zelf is dat goed gelukt: ‘we keken op van het spel, gezichten/ van yoghurt, mijn hoofd zo leeg/als een leslokaal ’s zomers.’ Wat zijn gezichten van yoghurt? Bleek, beetje vormeloos en waarschijnlijk vol verbijstering over de onverwachte overwinning. Maar zeker is het niet, je kunt blijven raden en vooral: je kunt je er iets bij blijven voorstellen.

Hoe belangrijk dat is, kun je aflezen aan het werk van Leendert Witvliet, die in de verzamelbundel ruim is bedeeld. Witvliet heeft een grote naam en dit gedicht uit 1989 maakt duidelijk waarom. ‘Er kwamen paarden tot vlak bij de ramen/ en het was ook al de achtste dag/ en er was een trommelaar vanmorgen [...] alles/ werd te veel die late avond/ toen er zware lasten uit de bomen vielen/ en paarden voor de ramen kwamen.’ Schitterend, glashelder, raadselachtig.

In zijn jongste gedichten duiken weer paarden op. ‘Twee paarden in de wei bij het bos,/ één komt altijd tot vlak bij het hek,/ het andere blijft er ver vandaan’ Tja, er staat wat er staat, er blijft niets te raden over. Saai, helemaal geen poëzie eigenlijk.

Maar, zullen sommige van de in de verzamelbundel opgenomen dichters tegenwerpen: wij maken gedichten die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. We gaan uit van alledaagse dingen, die kinderen als nieuw ervaren – al was het alleen maar doordat wij erover dichten. Vooruit, als je dan gelooft in het idée reçu van het kind dat zich verwondert over de wereld, maak er dan echt wat spannends van.

Hou op over paarden in de wei, maar ga daar het gras maaien. Zoals Edward van de Vendel laat doen. ‘mama maait het gras.[...] Er ratelen nu messen/ door de kelen en de lijven van de sprieten.’ [...] „de groene moord./ Het groene bloed” Van maaien naar moord, dat is een verrassing.

Tsead Bruinja pakt het simpel en effectief aan door steeds met ‘hé’ de aandacht te vestigen op gewone dingen: ‘hé blad aan de bomen hé/ hé zon in de lucht hé.’ Helaas verpest hij zijn gedicht met: ‘hé het conflict dat ik vermijd hé’. Dat is politieagentenproza.

De meesteres van de magie van het alledaagse is Eva Gerlach. Zij zoekt de gaten in de werkelijkheid, zoals ze doet met de knikkers in de regels: ‘ik spaar knikkers waar iets uit is, knikkers/ waar iets mee gebeurd is, weet ik veel.’ In doodgewone zinnen maakt haar poëzie zomaar een sprong in het ongelooflijke: ‘want wij/ zagen de bliksem slaan in een meneer/ die op een ladder stond.’ Dat de gelauwerde Gerlach met haar uitstapje naar de kinderpoëzie – van haar verscheen dit jaar Het punt met mij is dat ik alles kan – meteen de show steelt, is niet bemoedigend.

Het beeld dat oprijst uit de verzamelbundel is dan ook om somber van te worden, ook al kun je vrolijk worden van de geslaagde zinnen als die van Gerbrand Bakker: ‘Ik ben geboren in een huis zonder deur.’ Toch gloort er ook hoop, en wel in persoon van Grigoris Giannakoudakis.

Hij is twaalf jaar oud, maar toch al met twee gedichten opgenomen in de bundel. In de gedichten staan van die lege regels die vroegrijpe pubers schrijven zoals: ‘De herinnering van het raadsel dat nooit opgelost zal/ worden.’ Maar bevat ook de geweldige regel: ‘De wereld blijft roerloos lurken.’

Tegen samensteller Van Lieshout zegt hij daarover: ‘Ja, het betekent dus eigenlijk in het echt niks.’ Van Lieshout werpt tegen: ‘Nou ja roerloos betekent wel wat en lurken ook.’ En dan zegt de jonge dichter: ‘Ja, maar roerloos lurken betekent niks.’

Dat is precies waar het om gaat in kinderpoëzie: gedichten die niets betekenen en daardoor alles kunnen betekenen.