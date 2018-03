Kinderboekenweek KINDEREN Nationaal Op 1 oktober begint de Kinderboekenweek, dit jaar rondom het thema ‘poëzie’ met als motto ‘zinnenverzinzin’. Gouden Griffelwinnaar 2004 Hans Hagen schreef het Kinderboekenweekgeschenk, Vlammen, van Charlotte Dematons verscheen het prentenboekje Fiets te koop voor €2,50. Op het Kinderboekenbal worden 30 september de Griffels uitgereikt, maar ook elders in het land zijn kinderboekenfeesten, zoals een Twents Kinderboekenbal op 3 oktober in Enschede. Voor een overzicht van de activiteiten: www.kinderboekenweek.nl Europa, nederland, Utrecht, 23-05-2006 Het Centraal museum. Penselen 2006 prijsuitreiking voor het mooist geillustreerde Nederlandstalige kinderboek. Het Gouden Penseel 2006 is toegekend aan Marit Tornqvist voor 'Pikkuhenki'. De Zilveren penselen zijn voor Charlotte Dematons voor 'Grimm' en Mance Post voor 'middenin de nacht'. Foto: Evelyne Jacq

Jacq, Evelyne