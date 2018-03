KCO speelt Saariaho?s tintelende klankwereld

Eigentijds Koninklijk Concertgebouworkest o.l.v. Oliver Knussen, met Anssi Karttunen, cello. Gehoord: 25/9 Concertgebouw, Amsterdam.

Fantastische muziek, een droomsolist en een topdirigent: het KCO opende de ‘eigentijdse’ serie ‘Aanbevolen avontuur’ zoals je mag verwachten. Slechts zo’n 900 mensen hadden begrepen dat hier iets bijzonders ging gebeuren.

In het celloconcert Notes on Light (2006) van de Finse componiste Kaija Saariaho soleert haar landgenoot Anssi Karttunen verbluffend. Uit alles blijkt dat ze het werk voor hem schreef. Saariaho tovert met klank – binnen drie noten plaatst ze de luisteraar in een feeëriek tintelende klankwereld. Maar Karttunen neemt als solist de leiding, als een gids die nu eens expressief en virtuoos het voortouw neemt, en dan weer ongemerkt opgaat in zijn veelkleurige omgeving.

Kenmerkend voor het werk, en voor Saariaho meer in het algemeen, zijn de ‘onvaste’ tonen: geen noot blijft simpel liggen – hij glijdt óf weg naar beneden, óf vervliegt in een flageolet.

Dat het KCO nooit eerder werk van Saariaho speelde, is geen moment te horen. Complexe klankspectra worden met grote vanzelfsprekendheid neergezet, en hoe die verkleuren en verdichten, verzwaren of juist gewichtloos worden, grenst aan het ongelooflijke.

Een wat duisterder ondertoon, onder meer door aanhoudende lage pulsen, deelt het werk met Benjamin Brittens Sinfonia da Requiem, (1940), dat ervoor klinkt. Dit werk krijgt onder Knussen een vertwijfeld slepend Lacrymosa, een grimmig Dies irae, en blijft zelfs in het afsluitende Requiem aeternam nog verontrustend. Groot verschil is dat bij Britten de contrabassen het lage laatste woord hebben, terwijl Saariaho, de titel van haar werk indachtig, toch eindigt in stralend lichte hoogten.

Knussens economische dirigeerstijl – puur en sober, maar uiterst effectief – leidt ook tot bewonderenswaardig resultaat in zijn werk The Way to Castle Yonder (1990), een potpourri uit de opera Higglety Pigglety Pop! die ernstiger is dan de titel doet vermoeden.

Echt grootse momenten beleven orkest en dirigent echter in de Four Sea Interludes en Passacaglia uit Brittens opera Peter Grimes (1945). Ingetogen en opgetogen tegelijk klinkt de Sunday Morning, adembenemend de vallende sterren in Moonlight. Zelfs de befaamde Passacaglia krijgt ondanks zijn abstractie iets verhalends en menselijks: het repeterende basismotief houdt zich lang koel en ongevoelig voor het tumult eromheen, maar geeft zich na toenemende spanningen toch gewonnen.