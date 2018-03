Jongen ontmoet meisje. En zij kiest voor een ander

Steffie van den Oord: Westerbork girl. Contact, 318 blz. € 17,95

De documentaire ‘Westerbork Girl’ is een groot succes op internet (Holland Doc) en nu is er het boek. Het verhaal klinkt veelbelovend: doldrieste jongeman geeft zich uit voor rangeerder, rijdt midden in de oorlog kamp Westerbork binnen, kaapt zijn joodse meisje van het perron en neemt haar mee terug naar Amsterdam. Maar ze keert terug naar Westerbork voor een andere man.

De schrijfster lijkt hiermee een riante uitgangspositie te hebben: het is echt gebeurd, in WO II en de hoofdpersoon, Hannelore Cahn, leeft nog om het na te vertellen. Alleen even goed opschrijven en klaar ben je.

Maar Van den Oord maakt een aantal ongelukkige beslissingen: ze kiest voor een half-fictionele stijl waarbij de gebeurtenissen vanuit de hoofden van diverse personages beschreven worden in hippe, ultrakorte zinnetjes waar de lezer na korte tijd buiten adem van raakt. ‘Twee minuten nog. Waar bleef Rob? Te riskant. Dwaas. Bloedlink.’

De doldrieste jongeman grijnst en bluft, de trouwe metgezel bromt en sloft, en het mooie meisje is mooi, ook met een olieveeg op haar wang. Het is of we in een deel uit de Pim Pandoer serie terechtgekomen zijn.

Omdat we geen achtergrondinformatie krijgen over de personages, de plek waar het zich afspeelt en het tijdsgewricht, verwordt het boek tot een verslag van een treinreis heen en weer. En dan begin je je af te vragen of het wel zo’n interessant verhaal is. Jongen ontmoet meisje. Meisje kiest voor een ander.

Het verhaal is zo oud als de wereld, alleen speelt het zich nu af in Westerbork. En om die beladen omgeving is dit boek geschreven, gepubliceerd en hebben we het gekocht. We beginnen te lezen met het goede en ook verdrietige gevoel dat we hebben bij alles wat zich in WO II afspeelt, want voorbij Westerbork liggen de gaskamers van het concentratiekamp. Waar vindt een schrijver vandaag de dag nog zo’n pasklare dramatische spanningsboog?

Maar als het boek tegenvalt, is de irritatie des te groter. Dan lijkt de schrijfster zich ten onrechte in een gebied te hebben begeven waar ze eigenlijk geen recht op heeft. En dat recht heeft ze niet, omdat ze niet goed genoeg kan schrijven. Dat is natuurlijk onzin en toch is het waar. Sommige onderwerpen zijn als het inzetten van een joker bij een quiz: als je wint, krijg je het dubbele, maar als je verliest, verlies je zwaarder.

De lezer gaat er voor zitten om geroerd te worden door een hartverscheurend verhaal, schaamt zich voor zijn ergernis en verveling, en raakt geïrriteerd. Hete hangijzers genereren meer aandacht, maar eisen blijkbaar ook extra kwaliteit en vakmanschap.