Jeroen Delmee wordt trainer hockeydames

ROOSENDAAL.De Nederlandse recordinternational Jeroen Delmee gaat bij de Nederlandse vrouwenhockeyploeg als veldtrainer aan de slag. Dat heeft de nieuwe bondscoach Herman Kruis gisteren bevestigd. Delmee (35) speelde 401 interlands. Hij nam na de Olympische Spelen in Peking afscheid van de nationale ploeg. Hij speelt dit seizoen nog wel bij Oranje Zwart. Kruis heeft in zijn technische staf ook oud-international Taco van den Honert (assistent-coach van de mannenploeg Amsterdam) en Alexander Cox (coach van de mannenploeg HGC) als veldtrainers opgenomen. Een assistent-bondscoach is nog niet aangesteld.