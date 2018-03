Italië Venetië Dit weekend gaat in Palazzo Grassi de grote expositie Italics. Italiaanse kunst tussen traditie en revolutie 1968-2008 open. Met meer dan 250 werken door 107 kunstenaars wordt niet alleen werk getoond van Burri, Fontana en de Arte Povere-beweging, maar ook Pino Pasoali, Alighiero Boetti, Marisa Merz, Maurizio Cattelan en Vanessa Beecroft. De tentoonstelling is georganiseerd samen met het Museum voor Hedendaagse Kunst in Chicago. T/m 22 maart Palazzo Grassi, Campo San Samuele. Dag behalve di 10-19u. Inl www.palazoograssi.it en 0039 (0)415231680. Rome De Friese kerk in Rome ligt op een steenworp afstand van het Vaticaan en heet officieel de Santi Michele e Magno. In dit kerkje werden vanaf de 9e eeuw Nederlandse pelgrims ontvangen. De kerk is genoemd naar een Friese martelaar uit de derde eeuw en is sinds 1989 door het Vaticaan in bruikleen gegeven aan de Nederlandse gemeenschap in Rome. Wie een bezoekje wil brengen aan de kerk, die sinds 1990 op de World Heritage List van de UNESCO staat, kan op zondag voor de mis van 10 uur en op woensdag tussen 10 en 12u30 terecht. Bezoekers worden rondgeleid door Nederlandse vrijwilligers die alles over de geschiedenis vertellen. Met koffie en koekjes na. Borgo Santo Spirito 21/41. En verder T/m 26 okt in Palazzo Pitti, Florence: werken van Nederlandse en Vlaamse meesters geplaatst naast werk van Florentijnse schilders uit de periode 1430-1530. Er zijn ook muziekoptredens en theatervoorstellingen. Firenze e gli antichi Paesi Bassi Dialoghi artistici. Inl www.iuoart.org. T/m 23 nov de elfde Internationale Architectuur Biënnale van Venetië op het Biënnale-terrein, de Giardini di Castello. De hoofdtentoonstelling bevat 21 installaties en 55 experimentele inzendingen; daarnaast zijn er nog de landenpaviljoens. Inl www.labiennale.org/en/architecture