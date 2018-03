Internet Weblog van de dag

Anthony Quinn in Wehrmachtuniform? Arnold de Groot uit Koedijk mailt de volgende vraag naar Hans Beerekamp:

„Heel lang geleden heb ik eens naar een film zitten kijken met acteur Anthony Quinn. Deze film speelt zich af in en rond de Tweede Wereldoorlog. Quinn wordt gedwongen in het keurslijf van een (Duitse) modelsoldaat. Na de oorlog raakt hij in krijgsgevangenschap en keert jaren later terug bij zijn vrouw die inmiddels (ongewenst) een kind heeft van een (SS) officier. Weet u de titel van deze film, en in welk jaar deze film is uitgekomen?”

„De oorspronkelijk Mexicaanse acteur Anthony Quinn (1915-2001) speelde volgens Internet Movie Data Base in 167 film- en televisieproducties. Hij was in Hollywood zeer in trek als vertolker van niet-Amerikaanse personages: indianen, Italianen, Mexicanen, minstens twee Grieken (Zorba en Onassis), Arabieren en een eskimo.

Maar ik kan in zijn filmografie geen enkele Duitser vinden, hooguit een Roemeen. In zo’n geval is het verstandig om te overwegen of het misschien gaat om een acteur die op Anthony Quinn lijkt, uiterlijk of door zijn naam. In dat laatste geval komt als eerste Anthony Quayle (1913-1989) in aanmerking, in veel opzichten het tegendeel van Quinn. Deze gedistingeerde Brit speelde vaak in oorlogsfilms, maar slechts één keer als Duitser.”

Lees verder over de filmduitsers op nrc.nl/