Internationale Keuze Rotterdam In het slotweekend van De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg speelt de Duitse multi-kunstenaar VA Wölfl de voorstelling met de moeilijke titel: 12/ ... im linken Rückspiegel auf dem Parkplatz von Woolworth. het gaat over een soldatenradiozender in oorlogsgebied. De dansers en musici bewegen minimaal, wat nogal wat vergt van de toeschouwers. Verder is Romeo and Juliet te zien. Het Nature Theater of Oklahoma vroeg per telefoon aan vijftig mensen om het liefdesverhaal na te vertellen. T/m 28 sept. Inl 010-4118110 of www.rotterdamseschouwburg.nl. Anne Gridley and Bobby Johanson in Romeo and Juliet by Nature Theater of Oklahoma

