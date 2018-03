Inflatie Japan blijf op hoog niveau

Tokio, 26 sept. De inflatie in Japan is in augustus op het hoogste niveau blijven steken in tien jaar, onder druk van de sterk stijgende energieprijzen. De kerninflatie kwam uit op 2,4 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Japanse bureau voor de statistiek. In juli lag de inflatie in Japan ook al op 2,4 procent. In het inflatiecijfer zijn de prijzen van verse vis, groente en fruit niet meegenomen, maar wel de brandstofprijzen. Analisten gaan ervan uit dat de inflatie later dit jaar zal afzwakken door de lagere olieprijs. Ondanks de hoge inflatie is de verwachting dat de centrale bank de rente niet verhoogt.