Indiase watermeloen

Voor 4 tot 6 personen als bijgerechteen stuk watermeloen van circa 2 kilo2 tenen knoflook1 dessertlepel chilipoedersnufje geelwortel1 theelepel gemalen korianderzeezout naar smaak2 eetlepels plantaardige oliekleine theelepel komijnzaad3 eetlepels vers limoensap

Deze schotel ziet er niet alleen erg aantrekkelijk uit, maar is ook heel verrassend. Een vrucht die gewoonlijk als lichtzoete dorstlesser in de zomer wordt gegeten, wordt hier als warm gerecht opgediend. De smaak is verrassend; een combinatie van zoet, zuur en pikant. Het gerecht is heel makkelijk te maken. Het enige waar u voor moet opletten is dat u de tere stukken vrucht niet beschadigt tijdens het omscheppen. Gebruik hiervoor een vuurvaste siliconen pannenlikker.

Snijd het vruchtvlees van de schil van de watermeloen. U zult ongeveer 1 kilo vruchtvlees overhouden. Snijd het vruchtvlees in blokken van ongeveer 4 centimeter en verwijder alle pitten. Neem circa 200 gram (de minst mooie stukken) van de watermeloen en pureer ze met een staafmixer of in een blender. Giet dit sap in een kom.

Pel de tenen knoflook en knijp ze met een knoflookpers uit boven de gepureerde watermeloen. Schep er het chilipoeder, geelwortel, gemalen koriander en flink wat zout door. Proef en voeg zo nodig extra zout en/of chilipoeder toe.

Verhit de olie in een grote, zware koekenpan op matig tot middelhoog vuur. Voeg het komijnzaad toe en roerbak circa 30 seconden. Draai het vuur lager en voeg de gepureerde watermeloen met de specerijen toe. Laat onder af en toe roeren circa 5 minuten zachtjes koken tot het vocht met eenderde is ingekookt. Giet er het limoensap bij en laat nog 1 minuut koken.

Voeg de blokken watermeloen toe en schep ze met een siliconen pannenlikker losjes door de saus. Laat onder af en toe omscheppen 3 tot 4 minuten op laag vuur doorwarmen tot alle stukken rondom met saus zijn bedekt. Doe over in een decoratieve dienschaal en dien op als bijgerecht bij bijvoorbeeld een lamsvleeskerrie met linzen (recept volgt binnenkort) en rijst.

KIM MACLEAN

