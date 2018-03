In vier minuten door de hele Matthäus Passion

cd klassiek

The Pendulum of Kristoffer Zegers ****

Elektronische muziek emotieloos? Niet volgens de Bredase componist Kristoffer Zegers (1973), van wie onlangs de cd The Pendulum of Kristoffer Zegers verscheen. De druk krioelende bijenkorf in Flexinom III (2005) noemt hij een „onderzoek naar mijn eigen gevoel”. Ontroerend is Singularity II (2004), met tussen de obligate space-geluiden triest afdalende contrapuntjes en vervreemdende modulaties.

Ook de werken met door mensen bespeelde muziekinstrumenten zijn eerder doorleefd dan steriel. De compositie Venlafaxine (2002), voor saxofoonkwartet en elektronica, heet naar het antidepressivum dat Zegers in ‘mindere tijden’ slikte. Hij verkent op haast verhalende wijze de uitersten van gistende opwinding en gespannen kalmte.

Meer interessant dan mooi zijn de studiewerken waarin Zegers met een elektronische koevoet opnames van klassieke werken van Praetorius en Bach openwrikt.

In Matth (1997) wordt in ruim vier minuten door de hele Matthäus Passion gefastforward. Herkenbare brokjes, extreem vertraagde koralen en abstracte klankwolken smelten samen tot een naar Bach klinkend, maar on-Bachiaans verontrustend angstvisioen.