Ik zie emotie in een judaspenning

Dikke vrouwen in touwen, dwergen, lakleer en rubber – sinds de jaren tachtig weet iedereen waar Erwin Olaf mee bezig is. Het heeft hem populair gemaakt bij een breed publiek, van lezers van de Nieuwe Revu tot kunstliefhebbers. Als je op straat een voorbijganger vraagt „noem eens wat fotografen” – dikke kans dat Olafs naam valt.

Zijn werk van de laatste jaren lijkt totaal niet meer op dat heersende beeld van Erwin Olaf (1959). Geen gespetter met rare types in vreemde houdingen, maar verstilde, haast magisch-realistische, nauwkeurig uitgelichte portretten van mannen, vrouwen en kamerplanten.

In het Fotomuseum Den Haag opent morgen de tentoonstelling van Erwin Olafs recente werk en ook zijn laatste serie Fall. Bij de Amerikaanse uitgeverij Aperture is net een zeer verzorgd boek verschenen met werk van 2004 tot 2007. Net als de eerdere series kenmerkt Fall zich door een ingetogen en uitgebalanceerd kleurgebruik – zachte bruinen en gelen – en voorstellingen als scènes uit een gevoelige film: een perfect geklede vrouw huilt zachtjes terwijl ze langs de vitrage uit het raam staart.

Fall bestaat uit vijftien foto’s. De kleuren maken meteen duidelijk dat de titel ‘herfst’ betekent, en niet ‘val’. Vijf van de foto’s portretteren een bloem of plant in een vaas. Sierlijk staan ze tegen net zo’n soort achtergrond als de vijf mannen en vijf vrouwen. En net als bij de modellen zie je van de planten alleen de bovenkant, de wortels gaan verscholen in de vaas, zoals het onderlijf bij de mensen buiten het kader valt.

Zoals altijd bij Olaf zijn de foto’s in de studio gemaakt, maar zelden waren ze zo leeg, ook vergeleken met andere recente series als Grief of Rain, waarin hij de mensen in een interieur vastlegde. Naast het model is er nu alleen wat achtergrond te zien van riet, kurk, textiel of een beigebruin geverfde muur. De meeste modellen dragen een kledingstuk dat een al even ingetogen rust uitstraalt. Bij één vrouw is een stukje tepel te zien, zonder erotiek, op het eerste gezicht.

Wat de Fall-foto’s lading geeft, is dat de geportretteerden de confrontatie vermijden, ze willen geen contact met de kijker. Die afwijzing raakt je in je ziel, want ze schreeuwen juist om mededogen. Zonder dat je er wat aan kan doen begin je Felix – een jongeman met krulletjes als Michelangelo’s David en met een zijdelings gebogen hoofd als Sint Sebastiaan van de pijlen – een verhaal en een gevoelsleven te geven. Op een andere foto kijkt Kim met iets open mond naar de grond voor me. Een gedraaid lokje haar rust op het sleutelbeen. Ik wil haar roepen: Kim, kijk me aan, spreek, laat me bij je komen! Ik verlang om Felix en Kim en de anderen uit hun kille gedachten te bevrijden. Intussen zuigen ze me hun lege wereld binnen. Als een overspannen prins verbeeld ik me dat na mijn kus hun herfst plots een lente zal worden.

Ze zijn mooi, te mooi. Kim en Felix hebben

onze echte wereld niet nodig. Daarom kijken ze niet de foto uit. Niemand in Fall laat zich in de ogen kijken. Hun ziel is net zo gesloten als de bloemen en planten in de serie. Omdat Olaf die op dezelfde manier portretteert als de mensen, moet daar een antwoord liggen. Is het omdat zij altijd een willoos object voor de beschouwer zijn? Hun aanblik kalmeert, tot na een tijdje ook hier het projecteren begint: verlangt die hemels gedrapeerde judaspenning terug naar zijn wortels, achtergebleven in de voedzame aarde? Erwin Olaf laat planten dromen.

„De emoties van de judaspenning fascineren me”, zegt hij. „Al toen ik klein was bewonderde ik hun iriserende glans. Hoe kan de natuur iets maken dat zo op glas lijkt? Als fotograaf intrigeert het me wat je kunt doen met zo’n ouderwets plantje.”

Van een Jeroen Bosch onder de fotografen naar stillevens en bedachtzame portretten. Zelfs in een carrière van meer dan 25 jaar een forse stap. Is Olaf nog wel die jongen die zichzelf in 1985 portretteerde in schipperstrui, met open mond en kloddertjes sperma op neus, wang en lippen?

„Ik ben nu een heel andere man, veel minder boos en onzeker. Ik ben nog steeds dol op de diversiteit van de mensheid en het nachtleven, maar voel een andere agressie. Ik weet wat ik kan als fotograaf, en beter kan ik niet. Ik hoef de wereld niet meer te veroveren. Het gaat goed, maar het moet op mijn manier, met tijd voor liefde en vriendschappen. Daar heb ik veel inkomen voor opgegeven. Een studio met zes man in dienst is wat ik maximaal aankan. Ik wil geen burn-out, ik houd van fotograferen, ik wil nog twintig jaar mee.”

Olaf besteedde altijd zo’n tachtig procent van zijn tijd aan opdrachten. „Dat ik daarnaast vrij werk ben blijven maken komt door Hans van Manen, die leerde me eind jaren zeventig dat je altijd ook voor jezelf moet blijven werken.” Choreograaf Van Manen, een hartstochtelijk amateurfotograaf, leerde Olaf, fris van de School voor Journalistiek, dat je voor een foto niets meer nodig had dan licht en een lichaam.

Sinds de jaren ’90 is Olaf een veelgevraagd reclamefotograaf die bij grote opdrachten concurreert met mensen als David Lachapelle en Nadav Kandar. Een paar jaar geleden besloot hij er een schepje bovenop te doen. Bij zijn studio ging een tweede persoon producties voorbereiden. „Ik was vergeten dat ik de trechter ben waar alles door moet. Er begonnen dingen doorheen te slippen en daar werd ik ongelukkig van. Natuurlijk is het heerlijk om in het vliegtuig naar Londen te stappen om Jude Law voor Martini te fotograferen, maar deze zomer zag ik in dat er geen top is. Op de top zie je andere toppen naast je.” Sindsdien is de verhouding 40 procent fotograferen in opdracht en 60 procent voor zichzelf.

Uit veel van Erwin Olafs foto’s

spreekt een verlangen naar de jaren zestig en naar een geïdealiseerd Amerika. „Ik vind die tijdreis ontzettend leuk. De jaren zestig hebben voor mij iets veiligs, maar ook iets triests. Ik was toen soms heel ongelukkig. Mijn oudste herinnering is uit Hilversum waar we in een flat op twee hoog woonden. Voor was een plantsoen met een hulstbosje. Ik wilde nooit buiten spelen, maar mijn moeder zette me buiten. In mijn herinnering sta ik dan aan die hulsttakjes te voelen. Ik kijk omhoog en mijn moeder staat achter het raam.”

De serie Separation (2002) was een openbaring voor hem. Wat begon als een doorsnee Olaf-serie van mensen in rubber pakken, bleek heel persoonlijk. Pas toen hij de afdrukken onder ogen kreeg, realiseerde hij zich dat de foto’s – waarop een moeder en haar zoontje zonder intiem contact langs elkaar leven – over hem gingen. „Ik voelde weer die brokken verdriet over niet buiten willen spelen.”

Tussen veel commercieel werk door maakte hij Rain (2004), Hope (2005) en Grief (2007), series waarin hij zich steeds vrijer, ook ten opzichte van zijn eigen stijl, ging gedragen. Het zijn krachtige en sfeervolle foto’s van respectievelijk uitzichtloze, hoopvolle en verdrietige mensen. „Zeker op Grief werd positief gereageerd.” Dat was wel eens anders. „Jullie krant vond mijn expositie Silver in 2003 helemaal niets. (Janneke Wesseling noemde het werk platte reclamefotografie, red.) Dat heeft me geholpen: ik weet daardoor beter dat ik niet iedereen kan behagen, al heb ik dat lang geprobeerd.”

De serie Fall ontstond tijdens een sessie met model Kim Feenstra in een hotelkamer. „Ik voelde me doodongelukkig. Het was een herhaling van zetten. De kleuren en de achtergronden van Mondriaanachtige vlakken van behang en gordijnen waren goed. Maar het was net Grief, met weer een persoon in een kamer en dat wilde ik niet meer. Grief was oprecht, dit werd vals. Een goed portret van Kim lukte ook al niet. Ik bleef maar polaroids maken en andere dingen proberen. Je moet toch wat, zo’n sessie kost me veel geld. Op een gegeven moment keek Kim apathisch voor zich uit, en toen drukte ik af. Dat was het moment van de redding. Ik had het verschil met Grief gevonden: het moest leger. Niet bang zijn dat het onbegrijpelijk is. Anders dan bij Grief vertel ik geen verhaal. Je hoeft er niet bij te denken, het mag even gewoon eyecandy zijn.”

Twee foto’s uit de serie Fall zijn minder goed dan de andere. Isabel is te glamoureus, te glad, zij stoot af. En Joschka laat te veel zijn sportschoolspieren zien. Hij heeft je niet nodig om tot leven te komen. Beiden missen het in zichzelf gekeerde van de anderen. „Natuurlijk ontroert de hunk minder dan het fragiele mannetje”, zegt Olaf. „En dat meisje met haar modieuze haar is een beauty. Ze heeft ook iets schuins in de ogen. Het is misschien een nare meid, maar ze intrigeert me wel. Net als Joschka roept ze frictie op. Ik heb nu alle foto’s hier op groot formaat en ga ze vanavond nog eens rustig bekijken. Bij Isabel zat ik te twijfelen of het niet te veel Loretta Lux was geworden. Maar zonder minder goede foto’s wordt een serie egaal.”

Olaf heeft altijd mensen gefotografeerd

in de studio. Daar bouwt hij samen met Floris Vos, die ook films als Hongerwinter heeft gedaan, sets op. Het levert een soort geënsceneerde echtheid op. „Het is ook een aanval op die gewaardeerde beeldende kunstfotografie”, zegt Olaf. „Zoals die Albanese gevangenen van Anneleen Louwes. Onder het mom van journalistieke registraties worden in de kunstfotografie mooie mensen altijd verheven en gewone mensen gekleineerd. Het registreren van de mens of het naakte landschap, zoals het fotografenechtpaar Bernd en Hilla Becher dat doet, ergert me. Het is niets dan technisch onvermogen. Saai! Je ziet dat ze niets hebben geleerd van reclame.”

Maar reclamefotografen doen het ook niet goed, die staan volgens Olaf met hun rug naar de kunst toe. „Er zijn fantastische reclamefotografen, maar in hun vrije werk komen ze niet verder dan dat dichtgesmeerde, het te mooie.”

Voor Vrij Nederland en Nieuwe Revu heeft Olaf vroeger reportages gemaakt. Dat genre trekt hem opnieuw. „Maar nu voor mezelf. Wat Van Lohuizen en Salgado doen vind ik ontzettend mooi, maar daar heb ik de energie niet voor.

„Er zijn meer dingen waar ik bang voor was, zoals modefotografie. Dat begint nu wat te ontdooien.” Voor het decembernummer van Elle heeft hij een feestserie met veel modellen geschoten in het Amstel Hotel. Zijn vriend Hans van Manen doet een cameo op de achtergrond. Ook wil hij het portret oppakken, wat hij altijd lastig vond. „Ik voelde me ongemakkelijk bij beroemde mensen. Het lukte wel om iets effectiefs te maken, maar het was altijd te gedienstig. Uit bewondering heb ik laatst Cohen geportretteerd. Ik heb met Hanneke Groenteman gepraat over een idee om iets te doen met Joods. Het ontroert me dat veel mensen met die achtergrond bezig zijn voor de publieke zaak, ook in stilte, buiten de publiciteit. Het moet heel poëtisch worden, misschien voor een museum.”

Erwin Olafs oudere foto’s met de spetterende grote gebaren lijken ver weg. „Ik wil dat werk beslist niet afvallen”, zegt hij. „Het is ook een soort dagboek van mijn ontwikkeling en leven. Ik wil het allemaal blijven doen, maar het hoeft niet altijd een hart te zijn dat doorboord wordt. Misschien word ik nu wel een beetje te suf, en moet er nodig weer eens een beavershot komen.”

‘Rain, Hope, Grief & Fall’. T/m 11 jan in het Fotomuseum Den Haag. Di t/m zo 12-18 uur, Stadhouderslaan 43. Het boek ‘Erwin Olaf’ is verschenen bij Aperture, (49,95 euro). Zie ook www.erwinolaf.com