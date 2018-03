Ierland eerste euroland dat in recessie belandt

De Ierse economie, die de afgelopen jaren tot de sterkste groeiers in Europa behoorde, is voor het eerst in 25 jaar in recessie geraakt. Ierland is daarmee het eerste land uit de eurozone dat formeel in een recessie is beland door een combinatie van de huidige internationale kredietcrisis en binnenlandse factoren.

Het Ierse centrale bureau voor de statistiek maakte gisteren bekend dat de economie in het tweede kwartaal met 0,5 procent is gekrompen. Ook in het eerste kwartaal had zich al een krimp van 0,3 procent voorgedaan. Daarmee is aan de voorwaarde van een recessie – twee achtereenvolgende kwartalen van krimp – voldaan.

Door de recessie ziet de regering de belastinginkomsten snel dalen. Het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat het dit jaar 7 miljard euro minder tegemoet kan zien dan verwacht. „We worden geconfronteerd met moeilijke tijden”, aldus premier Brian Cowen.

Ierland, dat vanouds nauwe betrekkingen onderhoudt met de VS, is sterker dan veel andere Europese landen getroffen door de malaise daar. Bovendien is de binnenlandse woningmarkt na jaren van stormachtige groei ingezakt. De bouwnijverheid, jarenlang goed voor een disproportioneel hoog aandeel in de economische groei, is drastisch afgenomen. Ook de financiële sector heeft daardoor gevoelige klappen opgelopen.