Huizinga neemt snel besluit over ov-chip in Rotterdam

den haag. Staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) zal binnen vier weken beslissen of in Rotterdam de strippenkaart mag worden afgeschaft. Het zou daarmee de eerste regio in Nederland worden waar alleen nog met de nieuwe ov-chipkaart kan worden gereisd. Huizinga deed die toezegging in een Kamerdebat naar aanleiding van nieuwe problemen met de ov-chipkaart. Consumentenorganisaties kondigden eerder deze week aan niet meer mee te werken aan de nieuwe kaart omdat er onvoldoende met de reizigers rekening zou worden gehouden. Volgens de oppositie voert de staatssecretaris te weinig regie. De VVD verzocht het kabinet met een motie om Huizinga`s portefeuille bij minister Eurlings (Verkeer, CDA) onder te brengen. De motie werd afgewezen.