Honger kleurt alle menselijke relaties

David Benioff: City of Thieves. Viking, 260 blz. € 24,–

Het komt geregeld voor in een recensentenleven dat het adjectief ‘filmisch’ uit de tekstverwerker rolt. Dat dit niet per definitie een compliment hoeft te zijn, toont City of Thieves, de tweede roman van de Amerikaan David Benioff. De dievenstad uit de titel is Leningrad, dat middenin de 900 dagen durende Duitse belegering zit. Lev, de puisterige tienerzoon van een omgebrachte Joodse dichter, en soldaat Kolya, een Arisch ogende vrouwenverslinder, leren elkaar kennen in een gevangenis op een eilandje in de Neva. Eerstgenoemde heeft een dode paratroeper van een mes en wat schnaps ontdaan, Kolya is door jeuk aan zijn testikels te laat teruggekeerd bij zijn bataljon. Beiden wacht de dood. Een machtige Russische kolonel heeft echter andere plannen. Diens dochter gaat trouwen en voor de bruidstaart zijn twaalf eieren benodigd. In heel Leningrad is geen ei meer te vinden. Het tweetal wordt het leven geschonken, tenzij ze terugkeren met het essentiële ingrediënt.

Een tijdje dwalen Lev en Kolya door de half verlaten stad. Dit is het sterkste deel van de roman. Met veel gevoel voor historisch detail diept Benioff de obsessie met eten uit. De Petersburgers eten repen gesmolten boekenlijm – rijk aan proteïnen! – of vervallen tot kannibalisme. Honger kleurt alle menselijke verhoudingen. Het is tragisch, maar Benioffs karakters behouden hun gevoel voor humor.

Nadat Lev en Kolya het platteland bereiken, neemt het verhaal meer de vorm aan van een klassieke oorlogsfilm, met partizanen, schietpartijen en Duitse wandaden. De verlegen maagd Lev vindt de liefde van zijn leven: een jongensachtig schietwonder met een vlijmscherpe tong. Heel netjes wikkelt het verhaal zich af, zodat je denkt: deze pagina’s kun je rechtstreeks door een camera jassen. Direct gevolgd door het besef dat dat een probleem is.

De filmische aard van Benioffs roman mag geen verbazing wekken. Zijn debuutroman The 25th Hour werd door Spike Lee verfilmd, naar een scenario van Benioff zelf. In City of Thieves bedient de schrijver zich van het gekende filmprocedé van the odd couple – de spanning tussen twee uiteenlopende figuren, die niettemin maatjes worden. Benioff voelt haarfijn de geliefde Hollywoodbalans aan tussen hier een grapje en daar een schokkend moment – zoals het gevluchte troostmeisje dat voor straf beide voeten wordt afgezaagd. Hij schrijft pakkende scènes en pakkende dialogen, die zich levendig aan je opdringen.

Maar... Uiteindelijk is het alsof je een novelisation aan het lezen bent – de boekversie die mee moet liften op het succes van de film. En al zou dit dan een hele sterke novelisation zijn, literatuur en film zijn verschillende grootheden. Film is directer – beeld, muziek! –, en het raamwerk is aan strakkere regels gebonden. Zeker in Hollywood is een script het resultaat van onderhandelen, van commissies die de juiste (lees: commerciële) mix van ingrediënten vaststellen. Met als resultaat bloedeloze gezichtsloosheid. Een romanschrijver kan én moet andere registers bespelen. Hij is niet gebonden aan de eisen van een geolied plot, heeft meer ruimte voor beschouwing, en ja, voor ambivalentie. Hij kan zijn eigen stem laten gelden. Daarin schiet Benioff tekort. Zodat je aan het eind denkt: doe mij maar de film.