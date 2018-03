Homofestival sluit na geweld Bosnië

Sarajevo, 26 sept. Het eerste festival voor holebi`s in Bosnië is afgelast, nadat bezoekers gisteren op de openingsavond zijn aangevallen. Ongeveer 70 mannen drongen binnen in de zaal en sloegen bezoekers in elkaar. Een tiental van de 250 aanwezigen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf aanvallers werden gearresteerd. Moslims hadden bezwaar gemaakt tegen de timing van het festival tijdens de vastenmaand Ramadan.