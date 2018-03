Het idee berg, het idee zee

Subenix. Jarenlang bezorgde alleen al het uitspreken van die naam me de rillingen over mijn rug. Wat een zomerse wandeling naar een willekeurige Pyreneeëntop had moeten worden, was uitgemond in een nachtmerrieachtige klauterpartij. Het begon allemaal heel idyllisch. Samen met mijn geliefde had ik nog niet zo lang daarvoor het plezier van de bergwandeling ontdekt. Op afgetrapte sportschoenen trokken we er die zomer voor het eerst op uit. De tochten brachten ons op verlaten alpenweiden, we zwommen in ijskoude bergmeren en vergaapten ons aan adembenemende uitzichten. Het werd tijd voor een echte berg, zo had ik besloten. In het foldertje van het Spaanse Nationale Park Aiguestortes was mijn oog op de Subenix gevallen. Nog net geen drieduizend meter hoog.

De eerste uren liepen we over een gebaand pad tussen naaldbomen. We snoven de zware geur van warme dennen op. Totdat het bos zich plots opende en de Subenix als een enorme grindhoop voor ons lag. We sprongen van rotsblok naar rotsblok, volgden de kleine kegelvormige steenhopen die ons de weg wezen. Meer houvast bood de kale steenwoestijn niet. Met iedere meter stijging werd de klim gevaarlijker.

De laatste 250 meter gleed bij iedere stap het gruis onder mijn voeten weg. De losse stenen duikelden kletterend naar beneden. Ik durfde niet meer om te kijken. Er was nog maar één weg. Omhoog. Het bloed bonkte in mijn oren. Op handen en voeten hees ik mezelf bovenop de graat. Daar stond ik te trillen op mijn benen. Niet alleen van inspanning. Het licht daalde al, de toppen wierpen lange schaduwen. In het keteldal onder ons lag de gladde spiegel van Estany Nere, het Zwarte Meer, dat zijn omineuze naam meer dan recht deed. Het was prachtig. Ik pakte de hand van mijn geliefde en in stille bewondering aanschouwden we de bergen die ons omringden. Totdat opnieuw de angst me naar de keel greep. Nergens een pad of een flauwe afdaling te bekennen. Hoe moesten we terug?

Eind achttiende eeuw zou iedere

intellectueel deze ervaring hebben beschreven als een ontmoeting met ‘het sublieme’. Het was nog niet zo lang dat de bergwandeling als een pleziertochtje was uitgevonden en de vrije natuur zich bij uitstek als de plaats voor ‘pittoreske reizen’ had bewezen. Natuurbeleving stond gelijk aan schoonheidsbeleving (wat in de voorafgaande eeuwen helemaal niet vanzelfsprekend was), al moest de blik wel worden geleerd waar te kijken.

Niet ieder landschap voldeed aan de schoonheidsidealen van harmonie en welgevormdheid, een ruïne op de juiste plaats. Er waren ook landschappen waar iets angstaanjagends van kon uitgaan. Wat niet per se onaantrekkelijk hoefde te zijn. Sterker, de huiveringwekkende aspecten van bepaalde natuurfenomenen konden juist een zuigende werking uitoefenen. Vulkanen, ijsbergen, kale bergtoppen, woeste oceaangolven en bulderende watervallen, ze waren weliswaar griezelig en enorm, maar daarmee voor de beschouwer ook een belevenis. Schoonheid kreeg een eng, maar niet minder begeerlijk broertje toebedeeld: the sublime in het Engels, das Erhabene in het Duits, en in het Nederlands het verhevene of sublieme.

Eigenlijk was de zomer die uitmondde in mijn klim naar de Subenix een kleine cultuurreis door de achttiende eeuw geweest. Ik had de wandeltocht ontdekt als een gelukzalig samenzijn met de natuur. Mijn eerste tochtjes voerden me langs het schilderachtige van de Pyreneeën, een harmonieuze samenspraak met het lieflijke en schone. Totdat de bergketen zich ook van een andere kant had getoond: gevaarlijk, huiveringwekkend, op een haar na dodelijk. De beleving daarvan was enerverender dan al het voorgaande. Griezelen bleek niet van genot verstoken.

Ik had geleerd wat het sublieme betekende, zonder nog het woord ervoor te kennen. Misschien herhalen we in ons leven de grote bewegingen van de cultuurgeschiedenis versneld, waarna ze zich voorgoed in onze kijkgewoonten en appreciaties nestelen.

Zo’n versnelde cultuurreis kan men

nu ook mee beleven in de kleine tentoonstelling Caspar David Friedrich & het Duitse romantische landschap in de Amsterdamse Hermitage. Het betreft alle schilderijen van Friedrich uit het Petersburgse hoofdkantoor, omlijst door werk van minder bekende tijdgenoten uit hetzelfde museum. Geen parade van schilderkunstige mastodonten, maar een kleine, inzichtelijk tour langs de landschapbeleving rond 1800, die, dat valt direct op, niet ver afstaat van hoe wij nog steeds naar landschappen kijken.

Zo toont Carl von Kügelgen (1772-1832) het pittoreske van Finland en de Krim, dat hij in opdracht van tsaar Alexander I documenteerde. Het zijn plaatjes zoals de gemiddelde fotocursus het zijn deelnemers nog steeds leert, een spel van voor- en achtergrond, uitzichten en kijkjes zonder gevaar. Jacob Philip Hackert (1737-1807) vergaapt zich aan de watervallen bij Tivoli, die hij in de volle glorie van hun sublimiteit, donderend en ruisend, opvoert. Maar ook hij zoekt het gevaarloze standpunt. Zijn landschappen zijn als een natuurspektakel dat zich vanuit de tourbus laat bewonderen. Met Carl Fohr (1795-1818) zijn we al wat meer zelf op pad. Hij tekent met meesterhand de details van bloemetjes; hun spichtige blaadjes, stampers en ranke stelen liggen op het papier alsof je ze ter plekke kunt aanraken. Je waant je op een alpenwei, een grasspriet losjes tussen de lippen, en je vraagt aan de bloemblaadjes ‘houdt ze wel van mij, houdt ze niet van mij?’

Maar dan, een verdieping hoger (hoe toepasselijk), kijken we ineens uit over landschappen alsof we ze met eigen voeten hebben bereisd, alsof we zelf de berg hebben beklommen of voor een avondlijke wandeling naar een verlaten kust zijn gegaan. Niets voelt hier veilig. We staan tegenover een natuur die groter is dan wijzelf, mysterieus en ondoorgrondelijk, uitnodigend en meeslepend, gevaarlijk en angstaanjagend. We zijn wandelaars geworden en we weten ons tegenover het sublieme.

Dit is het hart van de tentoonstelling, en waar het allemaal om draait: negen schilderijen en zes pentekeningen van Caspar David Friedrich (1774-1840). Het zijn in de kleine Hermitage in het centrum van bouwput Amsterdam twee magische zaaltjes, waar iedere rechtgeaarde wandelaar zijn eigen Subenix kan herbeleven.

Niet dat Friedrich zijn personages in halsbrekende toeren ten tonele voert. En ook de landschappen presenteren zich niet als protserige spektakelstukken; niets herinnert aan het ruisen en donderen van Hackerts watervallen. Er gaat een verrassende verstilling uit van Friedrichs landschappen en toch zijn we onmiskenbaar in het domein van het enorme en huiveringwekkende. Maar zijn verbeelding van bergen, zeeën en winterhellingen is eerder mathematisch dan realistisch. De details mogen fotografisch zijn, de samenvoeging van die details presenteert zich niet als een fotografische weergave van een realiteit. Wat Friedrich verbeeldt is het idee berg, het idee woud, het idee zee. Als je schilderijen wilt zien die conceptueel zijn, de uitdrukking van een gedachte, een idee, dan kun je ze hier zien.

Friedrich brengt het sublieme daar waar het zich ook feitelijk bevindt, in de blik van de toeschouwer, in de beleving van de wandelaar. Zijn landschappen zijn geen illustratie van het sublieme, maar een evocatie van het gevoel dat een overweldigende natuur oproept. Friedrich schildert niet de wereld, maar een geestesgesteldheid. Als zijn schilderijen al fotografisch zijn, dan zijn het röntgenfoto’s van een gevoel.

Friedrich legt het verwachtingsvolle moment vast, de blik die over de door mist verhulde bergketens dwaalt, of over watervlaktes die wegzinken in een rood doorlopen duisternis, net na zonsondergang. Opdoemen of verdwijnen, belofte of verlies, het landschap bevindt zich in een tussenmoment. En wij, de toeschouwers daarvan, vaak bijgestaan door Friedrichs beroemde rugfiguren, personen waarvan de gezichtsuitdrukking zich slechts laat raden, pendelen tussen een verlangen om die landschappen te bereizen en een angstvallige terughoudendheid deze onbetreden gebieden met onze voetstappen te bezoedelen.

Er is wel beweerd dat

dit soort beleving van de natuur een vervanger is van ongebruikte religieuze gevoelens. De natuur als plaatsvervanger van een ondoorgrondelijke God. Alle raadsels van het bestaan, gespiegeld in bovenmenselijke landschappen. Het is niet voor niets dat de fascinatie voor wat men het sublieme in de natuur is gaan noemen, opkwam met de achttiende-eeuwse Verlichting. Zij die God waren kwijtgeraakt, kregen er de aantrekkelijke spanning van donderende vulkanen, ijskoude sneeuwbergen en razende oceaanstormen voor terug.

Maakt dat Friedrich opnieuw actueel en daarom zo populair? Nu wij hardnekkig een tweede Verlichting zoeken en de secularisering algemeen is, trekken we er immers opnieuw massaal op uit om ‘grenservaringen’ op te doen. We bereizen onbewoonbare woestijnen, bevaren razende rivieren in rubberboten en beklimmen bergen tot ver boven de ademgrens. We zijn op zoek naar iets. Waarom dat niet opnieuw benoemen als het sublieme? Het heeft zijn aantrekkingskracht geenszins verloren, zo lijkt het. We zijn misschien wel romantischer dan ooit.

Zou Friedrich zich daarmee kunnen verenigen, zijn werk als uitdrukking van een geseculariseerd verlangen naar religiositeit? Friedrich zelf was geenszins seculier. Sterker, hij was een belijdend protestant die zijn geloofsovertuiging meer dan eens kenbaar maakte. Maar als kind van zijn tijd, op het breukvlak van Verlichting en Romantiek, heeft hij de leegte die het verlies van een God betekende als geen ander gedocumenteerd. En hij heeft getracht het verloren Opperwezen terug te vinden in de sublimiteit van de natuur. In die zin zijn de rugfiguren aanbidders. Die theorie is verdedigbaar.

Maar herken ik mezelf daarin? Het fascinerende van grote kunst is dat het zich steeds opnieuw laat actualiseren. Wat wij nu in Friedrichs werk zien is onze zaak, daarmee houden we het levend.

Wat beleefde ik op de Subenix wat ik terugzie in Friedrichs schilderijen? Bovenop die gure Pyreneeëntop had ik voor het eerst de natuur ervaren als iets dat veel groter was dan ikzelf. Een simpele windvlaag had mijn onbezonnenheid kunnen afstraffen. Tegelijkertijd had ik me geweerd. Ik had weliswaar boven de afgrond gehangen, maar was niet gevallen. En ik had mijn geliefde naast me, de band van kameraadschap, gesmeed door samen doorleefde angsten.

Als je voor de landschappen van Friedrich staat, besef je dat er moed voor nodig is om het bestaan tegemoet te treden. En dat het niet vreemd is dat diezelfde moed je geregeld in de schoenen zinkt. Dat maakt zijn schilderijen zo troostrijk.

Dat besefte ik in de laatste zaal van de expositie. Daar hangt een klein schilderij van de volstrekt onbekende Letse schilder August Matthias Hagen (1794-1878). Op een klif boven zee, waarop een paar dennen zich manmoedig overeind proberen te houden, staat een man. We zien hem op de rug, zoals de rugfiguren van Friedrich. Maar zijn houding is er niet een van stille contemplatie. Met zijn linkerhand omklemt hij vertwijfeld de stam van een dode dennenboom. Vanaf de rand van de klif tuurt hij naar de onpeilbare diepte onder hem. Zijn rechtervoet komt al los van de rots. Hij lijkt klaar te staan om te springen. De wolken zijn van onheil bezwangerd. Drie vogels zweven als engelen des doods op hem toe. Hier stond de moderne, door God verlaten mens, die zelfs in de natuur geen handreiking vindt de leegte van zijn bestaan te weerstaan. Hartverscheurend en zonder hoop.

Om dat beeld van me af te schudden, ben ik nog even teruggegaan naar het Friedrichzaaltje. Zijn schilderijen zagen er nu opmerkelijk veel hoopvoller uit, optimistisch zelfs en geestrijk. De afgrond van de ziel was weliswaar nog steeds een mysterie, maar oogde al veel minder diep en angstaanjagend. Zelfs de Subenix leek me een aantrekkelijke berg om nog eens te beklimmen.

‘Caspar David Friedrich & het Duitse romantische landschap’. T/m 18 jan in de Hermitage Amsterdam, Nieuwe Herengracht 14. Inl. www.hermitage.nl