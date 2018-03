Het excuusritueel van Van Middelkoop

Alom was de verwachting dat het een uurtje stoom afblazen zou worden. Eigenlijk volgens de lijnen zoals minister Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) zelf in zijn inmiddels roemruchte interview in Vrij Nederland had geschetst. Hij was namelijk weleens eerder op appèl in de Kamer verschenen. „Dat is een gekend ritueel. Je biedt je excuses aan, je krijgt wat kritiek en dan is het goed”, aldus Van Middelkoop.

Zo leek het inderdaad ook gistermiddag weer te gaan toen de bewindsman voor de Defensiecommissie uit de Tweede Kamer verscheen. Hij had die dag ervoor in een brief aan de Kamer geschreven zijn uitlatingen en de daardoor ontstane ophef naar aanleiding van zijn opmerkingen over militaire dienst („heel blij” dat hij er zelf aan was ontkomen), gezag („het woord zit niet echt in mijn vocabulaire”), rangen en standen (geen tijd voor om die uit zijn hoofd te leren) te betreuren.

De Kamerleden waren bereid de excuses te aanvaarden en lieten dat ook weten. Totdat Van Middelkoop hun ging antwoorden en zich afvroeg of hij nu wel voor zoveel beroering had gezorgd. Hij had daarover „geen signalen” ontvangen. En weer viel de Kamer over hem heen. „Ik ben verbijsterd. Mijn geduld is op” (VVD’er Boekesteijn), men was „teleurgesteld” (CDA’er Knops) dan wel „verbaasd” (PvdA’er Eijsink).

Had Van Middelkoop gezegd dat de bonden maar moesten zeggen of ze hem wilden spreken? Hij móést de bonden zelf onmiddellijk uitnodigen, verordonneerde de Kamer. En wederom ging Van Middelkoop door het stof.