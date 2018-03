Het einde van Stedelijk Museum CS

Op 1 oktober sluit het SMCS, het tijdelijk onderkomen van het Stedelijk Museum op de hogere verdiepingen van het voormalig postgebouw bij het Centraal Station. Komend weekeind is het laatste. Grijpt uw kans, ik meen het. Er is een video-installatie van de Indiase kunstenaar Amar Kanwar. Die heb ik niet gezien, ik ben al een poosje niet in Amsterdam.

Maar valt het u tegen, dan hebt u in ieder geval nog eens die mooie wandeling langs het water gemaakt en afscheid van deze tijdelijke kunsttempel genomen. Het wordt een historische dag. Daarna gaat het museum ‘zwerven’. Geen idee van wat ik me daarbij moet voorstellen, en tenslotte, in 2009 gaat het oorspronkelijke Stedelijk weer open, totaal vernieuwd.

Eerst zou dit feest op 14 september 2008 plaatsvinden, maar zo gaat het met grote werken. Een jaar vertraging is niet veel.

Aan het Museumplein worden nu bergen verzet. Naar het ontwerp van architect Mels Crouwel komt aan de kant van het plein, dus aan de achterkant van het oorspronkelijke museumgebouw, een badkuipvormige uitbouw. Daaromheen een 80 meter lange façade van glas met een uitstekende luifel. De nieuwe uitbouw (totale diepte: 30 meter) en het oude gebouw gaan daardoor in elkaar over, zoals dat ook bij de uitbouw van het Concertgebouw het geval is. Ik citeer een bericht uit de krant van twee jaar geleden. Sindsdien is er niets revolutionairs gebeurd. Ik verheug me op 2009.

Eindelijk krijgen we dan weer toegang tot de grote collectie die sinds de sluiting in geheime schatkamers is opgeborgen. Hoe gaat het met The Beanery van Edward Kienholz? Ik heb het gevoel dat er intussen een generatie is opgegroeid die dit prachtstuk uit 1965 nooit heeft gezien of zelfs niet weet wat het is. The Beanery is een levensgroot café, met levensgrote bezoekers die allemaal een klok in plaats van een hoofd op hun schouders hebben. Links van de ingang is een soort telefooncel. Mobieltjes waren er toen nog niet. Volle asbakken en muziek die uit een jukebox komt. Toen ik The Beanery voor het laatst zag, kon je je gewoon mengen in het publiek zoals dat er door Kienholz is neergezet. Bij mij heeft dit altijd een onbeschrijfelijk gevoel van melancholie gewekt.

En dan wil ik ook het meesterwerk van Damien Hirst weer eens zien. Een glazen container met echt vuil beddegoed en afval uit een ziekenhuis. Waste heet het. Verworven in 1997, voor 450.000 gulden. Vergeleken bij wat je nu voor een echte Hirst moet betalen is het een vriendenprijs. Nu zou je er zeker het viervoudige voor moeten neerleggen. En Rauschenberg, Oldenburg, Tinguely, al die anderen die vanwege de modernisering niet te zien waren. Over een jaar zijn ze allemaal terug. Hoop ik.

Begint er eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel te flikkeren? Krijgen we in Amsterdam weer een echt Museumplein, zoals New York zijn Museum Mile langs het Central Park heeft? En dan beter, met Rembrandt en Van Gogh en alle moderne kunst, de prachtige collectie die we aan Willem Sandberg te danken hebben?

Grote verbouwingen, soms zullen ze noodzakelijk zijn, maar ze beroven je van jaren plezier. Wat het Stedelijk aangaat, denk ik soms met een lichte wrok aan de moderniseerders. Maar ach, als het mooier wordt dan het geweest is, gaat dat vlug voorbij.