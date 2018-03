Het Echte Leven In 14 bioscopen De opening van het Nederlandse Film Festival is een film over een film: Het Echte Leven. Arrogante regisseur Martin speelt met vriendin Simone de hoofdrollen in zijn eigen film. Bij wijze van liefdestest moet Simone een minnaar zoeken. Als de goedmoedige technicus Simon de rol van minnaar krijgt, gaat de realiteit voor en achter de camera door elkaar lopen. Aardig gegeven resulteert in pretentieus werkstuk vol krukkige dialogen en onbeholpen scènes. Regie: Robert Jan Westdijk. Met: Ramsey Nasr, Sallie Harmsen, Loek Peters. Loek Peters als technicus en later regisseur Dirk op de fiets met Sallie Harmsen als Simone in Robert Jan Westdijks ‘Het echte leven’ Foto A-film