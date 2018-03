Habbo Optocht

De makers van Habbo hebben in samenwerking met War Child een virtuele vredesoptocht in het Habbohotel georganiseerd. Die werd zondag niet alleen in Nederland gehouden, maar tegelijk ook in de 31 overige landen waar je Habbohotel via internet kunt spelen. Habbo stelde tien mars- of vredeskamers open, waar je doorheen kon lopen. In ons land waren 7.500 Habbo’s aanwezig en een landelijke petitie leverde tot nu toe 9.866 habbo-handtekeningen op. In Finland, waar het hoofdkantoor van Habbo ligt, zijn medewerkers nu druk aan het tellen hoeveel kinderen in al die landen meededen aan de vredesactie. In voorbereiding op deze campagne hield Habbo een onderzoek onder 4.363 jongeren naar hun mening over oorlog. Tachtig procent van de ondervraagden blijkt zich weleens zorgen te maken over conflicten en oorlogen in de wereld. Een derde denkt zelfs dat zij een wereldoorlog zal meemaken. Meer dan 90 procent vindt dat de regering ervoor moet zorgen dat kinderen geen schade ondervinden van oorlog.