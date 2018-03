Grootmoeder op bezoek in een militair kamp

Aleksandra

Regie: Alexandr Sokoerov

Zelfs na twee keer kijken is het lastig om precies te zeggen waarom Aleksandra zo’n magistrale film is. Het decor is een Russisch militair kamp aan de grens met Rusland en Tsjetsjenië. Aleksandra (gespeeld door de 82-jarige operalegende Galina Visjnevskaja, weduwe van dirigent en cellist Mstislav Rostropovich) bezoekt haar kleinzoon, een officier, die ze al zeven jaar niet heeft gezien. Ze loopt rond in het kamp, keuvelt wat met de soldaten en bezoekt over de grens een Tsjetsjeense markt tussen de kapotgeschoten flatgebouwen. Omdat ze zere voeten krijgt, rust ze uit bij een oude vrouw, die haar zus had kunnen zijn.

Alles is aards en realistisch aan de film: het stof, de stinkende sokken, het zweet, de vermoeidheid en de gesprekken. Maar Sokoerov weet de film boven die werkelijkheid uit te tillen. Dat zit ‘m in de zachte, bruine sepiakleuren waarin het verhaal is gefilmd maar ook in de uitstraling van Visjnevskaja. Ze is als de oermoeder die wijselijk haar mond houdt over het onbezonnen gedrag van haar kinderen en hoopt dat die ooit zullen begrijpen dat ruziemaken een jammerlijke verspilling van kostbare tijd is.