Groot-Brittannië

Liverpool

Liverpool is overgenomen door kunst. Exposities, uitvoeringen en ‘spontane gebeurtenissen’ van 250 kunstenaars vullen markten, patatzaken, garages, parken en kerken. Zo werkt Jane Anderson in de Golden Hot Takeaway aan een wereldkaart van etensvlekken en vieze servetten. Deze Liverpool Biënnale van Contemporary Art, hoogtepunt van Liverpool Culturele hoofdstad 2008, gaat over verbeeldingskracht. In het onderdeel Independents zijn experimentele kunstgebeurtenissen met eigen karakter en bedoeling ondergebracht. Maar er is ook een internationale expositie, nationale schildercompetitie en het jaarlijkse Bloomberg New Contemporaries Exhibition met werk van afgestudeerden van Britse kunstscholen. Op Crosby Beach staat Another Place van Antony Gormley, honderd over de zee kijkende ijzeren figuren.

T/m 30 nov, Liverpool Biennial 2008: Made Up, Liverpool, 0044151 709 7444; biennial.com

Londen

Wat denkt iemand die op grote hoogte over een touw loopt? Dat hij van de werkelijkheid weg vliegt? Architectuur, hoogte, verhoudingen, helikopters en hijskranen vormen een rode draad door het werk van Catherine Yass, die gefascineerd is door geïsoleerde ruimtes, overweldigende hoge flatgebouwen en mentale en fysieke transformaties.

Nu filmde ze Didier Pasquette die in Glasgow op 90 meter van het ene flatgebouw naar het andere liep. Er zijn een multi-screen film en video-installatie, lichtdozen en lezingen in dit historische gebouw in hartje Londen.

T/m 26 okt, High Wire: Catherine Yass, The German Gymnasium, Pancras Road, Londen NW1, di-zo11-19u, www.high-wire.org.uk

En verder

T/m 12 okt, Richard Hamilton, Protest Pictures, 50 jaar van anti-overheid schilderijen en collages Inverleith House, Royal Bot. Garden, Edinburgh, Schotland, +44131248 2971; rbge.org.uk;