‘Ik heb een goocheldoos gekregen van mijn oma”, zegt Rintje. „Kijk, er zit een echt toverstafje in en een hoge hoed!”

„Mag ik je assistente zijn?” zegt Henriette. „Goochelaars op tv hebben ook altijd een assistente.”

„En ik dan?” vraagt Tobias.

„Misschien kan jij het konijn spelen, dat uit de hoge hoed komt”, zegt Henriette.

Tobias kijkt een beetje sip, maar Rintje vindt het een goed idee. „We maken er een goochelvoorstelling van”, zegt hij. „De grote HeRiTo-goochelshow! En dan nodigen we de hele straat uit om te komen kijken. Ik heb al een paar trucs geoefend. Kijk maar.”

Rintje doet zijn goochelaarscape om en pakt een wit balletje uit de doos. „Let op!” Hij houdt het balletje goed zichtbaar in zijn rechterpoot. Dan doet Rintje allebei zijn poten achter zijn rug, zegt een ingewikkelde goochelspreuk en steekt twee vuisten naar voren.

„In welke poot zit het balletje?” vraagt Rintje.

„Hmmmmm”, zegt Henriette. „Ik weet het heus wel hoor, het zit in je linkervuist!”

Rintje opent zijn vuist maar er zit niks in.

„Dan is het je rechtervuist, dat is makkelijk!” zegt Tobias.

Maar als Rintje zijn rechtervuist opent zit ook daar niks in.

„Hoe kan dat nou?” zegt Henriette.

„Let op!” zegt Rintje. Rintje beweegt zijn voorpoten snel van voor naar achter, houdt dan zijn linkerpoot voor zijn mond en haalt zo het witte balletje eruit.

„Ahhhhh!”, zegt Tobias. „Dat lijkt wel toveren!”

„Maar nu gaan we iets veel moeilijkers doen”, zegt Rintje. „Ik ga een truc verzinnen om jou weg te toveren, Tobias!”

„Ik ga je helpen”, zegt Henriette. „In een pak met roze veren!”

„Hmmm”, mompelt Tobias. „Ik weet niet of ik het echt leuk vind om te verdwijnen.”

„Je hoeft niet bang te zijn”, zegt Henriette. „Rintje goochelt je heus wel weer terug!”

„Eerst gaan we een paar grote dozen halen”, zegt Rintje. „Die hebben we nodig voor de verdwijntruc. In de schuur staan er nog wel een paar. Die gaan we eerst helemaal zwart schilderen.”

„Dan knip ik allemaal gouden sterretjes”, zegt Henriette, „en die plakken we erop!”

Rintje stapelt twee dozen op elkaar. „Kijk, hierboven klim je erin”, zegt hij tegen Tobias.

„Maar hoe ga ik dan verdwijnen?” vraagt Tobias.

„Dat zal ik je laten zien”, zegt Rintje. (Wordt vervolgd...)