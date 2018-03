Giselheid uit Solingen verkoopt haar messen aan Japan

Als op een keukenmes alleen maar Solingen staat komt het niet uit Solingen. Ook Chinezen stansen het soms in lemmeten van messen voor de export.

De roem verwierf het Duitse stadje vlakbij Düsseldorf in een tamelijk ver verleden toen er meer dan driehonderd messenfabrikanten waren gevestigd, die snijgerei maakten dat over de hele wereld werd verkocht.

Het zijn er nu nog rond de twintig. Een paar grotere fabrikanten hebben nog een adres in Solingen maar laten veel messen in Spanje of Brazilië maken.

Fier overeind bleef de betrekkelijk kleine (70 werknemers) fabriek van Robert Herder. Hij wordt geleid door een Herder van de vijfde generatie na Robert, die er in de 19de eeuw mee begon. De jongste Herder is een vrouw, Giselheid Herder. Ze weet meer van metaalbewerking en hoe je messen maken moet, dan alle staalmannen in het hele Ruhrgebied bij elkaar. En ze vecht voor roest.

„Deze messen verkopen we nu ook aan Japan”, zegt ze met een bescheiden grijns, als ze me na een rondleiding door de fabriek de nieuwste modellen toont. Molenmessen worden de messen van Robert Herder in Nederland genoemd; er staat een windmolentje op.

Ze hebben nog altijd een geweldige reputatie, vraag het je oma. Omdat ze, zo lijkt het, eeuwig scherp blijven. Maar het zijn vooral de kleine Molenmesjes waar hier vraag naar is.

Weinig mensen, ook weinig keukenspullenwinkeliers, weten dat Robert Herder een keur aan grotere messen maakt en ook klassiek tafelbestek van dezelfde eigenwijze legering als die van het kleine Molenmesje.

Eigenwijs omdat de messen kunnen roesten. Het staal verliest bij gebruik zijn zilveren glans. Eerst gaat het vlekken, dan wordt het zwart. Ze zijn gemaakt van een gehard maar toch taai koolstofrijk metaal.

Roestvast staal of edelstaal heeft de keukens van de wereld veroverd. Er zijn ook Molenmessen in roestvrije uitvoering, maar er is een kentering. Japan wil weer aan de roest en bestelt de nieuwste modellen Molenmessen in Solingen.

Het is opmerkelijk omdat veel koks, en snijsnobs die zweren bij Japanse merken als Global, denken dat de beste keukenmessen van Japanse makelij moeten zijn. Maar in Japan kopen sashimisnijders, die heel hoge eisen stellen aan de scherpte van de snee van hun messen, het oude metaal. Niet dat het per se moet roesten, maar de staallegering gaat roesten als je het mes niet verzorgt.

Er zijn ook Japanse messen die als vanouds kunnen roesten als je ze verwaarloost, maar de messen van Giselheid Herder, ze ontwerpt er veel zelf, zijn onbetwist de scherpste. En ze blijven een mensenleven scherp.

Alle Molenmessen worden met de hand gemaakt. Voor een gewoon aardappelschilmesje zijn al 67 handelingen nodig voor het af is. Ook voor het haringkaakmesje dat nog altijd wordt gemaakt. Er zijn messen die nog veel meer aandacht vragen in de fabriek.

Zoals het nieuwe ‘koksmes’ de Lignum 3 van carbonstaal met, zegt de catalogus, minstens 1 procent koolstof. Het ogenschijnlijk doodgewone mes met perenhouten handvat kost bijna 100 euro maar is puur handwerk. Het heeft een hardheid die wordt uitgedrukt in het geheimzinnige HRC 60.

Gewone roestbakjes halen de HRC 55 nauwelijks. Ik snijd er inmiddels een half jaar mee en heb nog geen greintje verlies aan scherpte kunnen vaststellen. Had ik ook niet verwacht.

Al tien jaar gebruik ik een sikkelvormig groentemes van Robert Herder, waarvan het lemmet inmiddels zwart is, maar dat nog zo scherp is als nieuw. Dat is het vervelende van twee Molenmessen in huis, je hebt er eigenlijk maar één nodig. De Lignum 3 HRC 60, de scherpste.

Wouter Klootwijk