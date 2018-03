Gentherapie helpt tegen erfelijke vorm van blindheid

Rotterdam. Een erfelijke vorm van blindheid kan verbeteren na gentherapie. Amerikaanse onderzoekers melden dat in de Proceedings of the National Academy of Sciences (early edition). Bij gentherapie brengen onderzoekers een verbeterd stukje DNA (een gen) in de zieke lichaamscellen in. Drie patiënten met een aangeboren vorm van blindheid door een defect in het gen RPE65 kregen een middel met een verbeterd RPE65-gen geïnjecteerd in het netvlies van een van hun ogen. Na een maand konden ze met het behandelde oog beter zien. Sommige delen van het behandelde netvlies waren 50 keer gevoeliger geworden voor kleuren en overdag zien.