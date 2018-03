General Electric ziet lagere winst

New York, 26 sept. Het Amerikaanse industriële concern General Electric (GE) heeft gisteren een winstwaarschuwing afgegeven. Het bedrijf liet weten dit jaar uit te gaan van een winst van 0,43 tot 0,48 dollar (0,29 tot 0,33 euro) per aandeel in het derde kwartaal. Eerder verwachtte GE een winst van 0,50 tot 0,54 dollar. Voor heel 2008 denkt het bedrijf circa 2,21 dollar per aandeel winst te boeken, eerder was dat 2,20 tot 2,30 dollar per aandeel. GE geeft de ”ongekende zwakte en onrust op de markt voor financiële dienstverlening” als verklaring.