Gemeenplaats over dodo

cd Pop

The Streets: Everything is borrowed ****

Mike Skinner, die in zijn eentje de band The Streets vormt, heeft het zelf aangekondigd. Na dit album, zijn vierde, stopt hij met zijn eenmansgroep. „Ik ben ziek van alles wat met The Streets te maken heeft”, verklaarde hij tegenover het Britse muziekblad NME.

Ziek, zo ver ben ik nog niet, al lijkt Everything is borrowed wel verdraaid veel op zijn voorgangers. Opnieuw praat Skinner in een geleend Cockney accent (hij komt oorspronkelijk uit Birmingham) over zijn wel en wee, daarbij ondersteund door lieflijke vrouwenkoortjes. Kale elektronische beats worden met hulp van gitaar, piano en trompet tot puntige popliedjes gesmeed.

Met zijn vrolijke liedjes en zijn geestige invallen weet de blanke rapper diverse malen een glimlach op het gezicht van de luisteraar te toveren, bijvoorbeeld in het dansbare openingsnummer Everything is borrowed en in het daaropvolgende Heaven for the weather, waarvan het refrein klinkt als een aanstekelijke voetbalhymne.

Het is in deze nummers dat Mike Skinner op zijn best is. Dat had hij al eerder laten horen op zijn eerste twee albums, Original pirate material en A grand don’t come for free. Daar beschreef hij het leven van de hedendaagse Britse tiener in al zijn facetten: eerst word je lazarus in de pub, dan ga je achter de meisjes aan. De cd’s werden juichend ontvangen.

Maar met het derde album ging het mis. Het gejuich verstomde, de verkoop stagneerde. Skinner, vonden veel critici, zat op het verkeerde spoor. Hij zong alleen nog over cocaïne, snelle auto’s en lekkere wijven – niet meer over het leven in de straten. Die kritiek was niet altijd terecht. Want wie kan het een muzikant kwalijk nemen dat hij zingt over wat hem bezighoudt? En na het succes van zijn twee voorgaande albums was dat niet langer een vrijdagavond met zijn maten in de pub.

Maar Skinner heeft zich die kritiek wel degelijk aangetrokken. Want op Everything is borrowed gaat het niet meer over auto’s en champagne, maar over het blauwtje dat hij loopt, in het vrolijk stuiterende I think I love you more than you like me. Ook maakt Skinner uitstapjes naar grotere thema’s als religie en klimaat. En daar gaat het prompt mis. Want in die gevallen blijkt Skinner niet verder te komen dan een handvol gemeenplaatsen. Zoals in Walk of the dodo, dat gaat over het gevaar van klimaatverandering: „It’s not the earth that’s in trouble, it’s the people that live on it, no no!”

Al met al is Everything is borrowed een fijne plaat om naar te luisteren, verfrissend, aanstekelijk, melodieus. Skinners praatrap verveelt niet, en hij is grappig in zijn observaties. Behalve als hij over de dodo begint. Dan wens je dat hij weer eens over een gewone vrijdagavond in de pub vertelt.