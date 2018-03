Game studenten wereldwijd te koop

UTRECHT, 26 sept. Het computerspel Blob dat door studenten is ontwikkeld om het toekomstige stationsgebied in Utrecht te laten zien, ligt vanaf volgende week overal ter wereld in de winkel. De game is geschikt voor de Nintendo Wii en de Iphone. Het project begon als een afstudeeropdracht, die werd verstrekt door de gemeente Utrecht. Met de game wil de gemeente haar inwoners op een speelse manier kennis laten maken met de herinrichting van het stationsgebied. Negen studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht ontwikkelden daarop de Blob, een game waarin de speler zelf kleur kan geven aan het gebied. Een wereldwijde spellenproducent kocht het spel van de studenten en ontwikkelde het verder voor de markt.