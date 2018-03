Frankrijk Parijs Mooie composities, weelderige materialen, helderde kleuren, overweldigende hoeveelheid aan details: de elf monumentale wandtapijten van elk 5 x 8 meter die door Charles le Brun (1619-1690) voor de zonnekoning werden ontworpen, zijn op het ogenblik te zien in de Galerie de la manufacture des Gobelins, dezelfde plaats waar ze in de 17de eeuw geweven werden. Het is de eerste keer dat ze in hun geheel worden tentoongesteld. De cyclus die de geschiedenis van Alexander de Grote uitbeeldt heeft een zedelijke strekking: naar voorbeeld van de Macedonische held is Lodewijk XIV deugdzaam, gematigd, vrijgevig, kortom bezield met edelmoedigheid, het enige tegenwicht tegen het absolutisme. T/m 1 mrt 2009 in de Galerie des Gobelins, 42, avenue des Gobelins, www.mobiliernational.culture.gouv.fr Parijs Het Duitse expressionisme is een nieuw onderwerp in Frankrijk. Aan Emile Nolde (1867-1956) bijvoorbeeld, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming, werd tot nu toe geen enkel retrospectief gewijd. Voor de eerste keer brengt Parijs hulde aan deze grote figuur van de moderne kunst met 90 doeken en 70 aquarellen, gravures en tekeningen. Voor het grote publiek een ontdekking; voor kenners een unieke kans om zijn wild dansende vrouwen en spookachtige fantasiewezens, zijn schitterende landschappen en stillevens in gloeiende kleuren, afkomstig uit de hele wereld, bij elkaar te zien. T/m 19 jan 2009 in het Grand Palais, www.rmn.fr En verder in Parijs